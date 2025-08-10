„Mit erstem Auftritt in der Kreisliga hochzufrieden“ – Türkenfeld trotzt Favoriten ein Remis ab

Der Aufsteiger aus Türkenfeld hat zum Auftakt der neuen Kreisliga-Saison gleich einmal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.

Türkenfeld – „Bei uns herrscht jetzt gute Laune“, berichtete Türkenfelds neuer Trainer Wolfgang Reinhardt nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den Vize-Meister aus der zurückliegenden Saison, SC Weßling, der nur knapp in der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert war. Und in der Nachspielzeit wäre dem Türkenfelder Aufsteiger bei einem Konter fast noch der 2:1 Siegtreffer durch Nikita Revutskyi gelungen. „Das wäre aber vielleicht des Guten zu viel gewesen“, so Reinhardt, der sich über ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk allerdings gefreut hätte. Am Montag wird d41er neue Türkenfelder Trainer 41.

Türkenfeld verteidigt wacker

„Ich bin mit unserem ersten Auftritt in der Kreisliga hochzufrieden“, resümierte Reinhardt die 90 Minuten. „Es war klar, dass Weßling mehr Ballbesitz haben würde, wir uns aber dagegenstemmen würden. So waren von Beginn an die Rollen eigentlich klar verteilt“, so Reinhardt, der seiner Elf ein großes Lob aussprach.

Der Favorit aus Weßling hatte auch zu Beginn die ersten Chancen. So jagte Jakob Brugger einen Freistoß aus Mittelstürmerposition durch die Abwehrmauer, doch TSV-Keeper Timo Beinhofer konnte den Ball entschärfen. Dann allerdings kam Beinhofer einen Tick zu spät, als er Marius Sturm aus abseitsverdächtiger Position zu Fall brachte. Der Referee entschied auf Strafstoß, und Brugger schickte bei der Elfer-Ausführung den Türkenfelder Schlussmann ins falsche Eck (25.).

Den Rückstand gut weggesteckt

Doch der TSV ließ sich davon nicht entmutigen. Die beste Ausgleichschance hatte wenig später Sebastian Schwab, doch er scheiterte freistehend am Weßlinger Keeper Lukas Niederegger. Dann aber fiel doch noch der 1:1 Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Nikita Revutskyi, wobei der Weßlinger Schlussmann bei dem Flachschuss keine gute Figur abgab.

Auch in den zweiten 45 Minuten habe Türkenfeld das Spiel der Weßlinger entscheidend zu stören gewusst, berichtete Reinhardt. Die Gäste-Elf hatte nur noch einen einzigen nennenswerten Schuss auf das Tor von Timo Beinhofer abgeben können. Und so bejubelte Türkenfeld seinen ersten Kreisliga-Punkt. (Dieter Metzler)