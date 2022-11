Mit erst 25: Donaustaufs Lotter beendet Karriere Der Staufer Außenverteidiger hängt seine Fußballschuhe an den Nagel – uns verrät er die Gründe

Aufmerksame Verfolger des Fußball-Bayernligisten SV Donaustauf dürften sich mit Blick auf die Spielberichtsbögen der vergangenen drei Partien Staufs angesichts einer Personalie verwundert die Augen gerieben haben. Außenverteidiger Tobias Lotter stand nicht mehr im Aufgebot. Vorvergangene Woche hatte Lotter seinen Mitspielern in der Kabine sein Karriereende verkündet. Es ist eine endgültige Entscheidung. Welche ihm unglaublich schwer gefallen sei, wie er sagt. Mit erst 25 Jahren und somit im besten Fußballeralter die Fußballschuhe an den Nagel hängen, das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler Lotter, den es über die Stationen Bad Kötzting und Fortuna Regensburg Anfang 2020 (ein zweites Mal) zum SV Donaustauf verschlagen hatte, geht nun diesen Weg. Warum, das hat uns der gebürtige Wenzenbacher in ausführlicher Form verraten.

„Ich habe mich nun für Ersteres entschieden, nicht zuletzt, da mein Körper auch an einem Punkt angekommen ist, an dem ich auf ihn hören musste. Wenn du jeden Tag spät aus einer Arbeit kommst, die von dir neben 100 Prozent Leistung auch 100 Prozent Verantwortung abverlangt, weiter ins Training fährst, danach um kurz nach 21 Uhr heim kommst, die Vorlesungen deiner Universität bis um 24 Uhr nachholst, am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehst und dies 365 Tage im Jahr wiederholst, ist irgendwann der Punkt im Leben erreicht, an dem dich das nicht nur dein Kopf, sondern vor allem auch dein Körper spüren lässt.“

Tobias Lotter spricht von einer zum jetzigen Zeitpunkt „mit Sicherheit schwersten Entscheidungen meines Lebens“. Hauptaspekt ist das Berufliche. Irgendwann käme im Leben, so Lotter, der Punkt, an dem man tief Luft holen und sich entscheiden müsse – ob man in der Arbeit die Möglichkeit, „Champions League“ zu spielen, wahrnehmen möchte, oder ob man am Wochenende in der Bayernliga auflaufen wolle.

Lotter schiebt im selben Atemzug nach: „Diese Sichtweise hätte man sich gerne von einigen Trainern gewünscht, die des Öfteren Bayern- mit Bundesliga verwechselt haben.“

Selbstredend verabschiedet sich der 25-Jährige auch mit einem weinenden Auge von der Fußballbühne und vom SV Donaustauf. „Was mir leider wirklich das Herz bricht, ist, nicht mehr von den Jungs – gewissermaßen meiner zweite Familie – umgeben zu sein. Auch wenn dies eine extrem bedauernswerte Entwicklung ist, die der Fußball annimmt, so bin ich nie zwecks des Geldes am Fußballplatz gestanden. Das Spiel mit dem Ball am Fuß war immer meine größte Leidenschaft. Ich bin mit meinem Vater als Trainer an der Seitenlinie groß geworden. Ich habe so viele schöne und vor allem wertvolle Momente erlebt, die mich vor allem abseits des Platzes geschliffen haben und zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Ich durfte und konnte mich in meiner Laufbahn mit Spielern messen, die nun in der Premiere League auflaufen, sowie mich fast täglich innerhalb des Teams mit den vermutlich besten Spielern der Bayernliga messen. Nichtsdestotrotz muss ich nun aber meinen zeitlichen Fokus vom Platz weg und vollkommen auf meine berufliche Karriere richten, die mir eine Chance bietet, die ich mit Weitsicht nicht auslassen darf.“

„Sowohl der Fußball an sich, als auch der SV Donaustauf werden immer ihren Platz in meinem Herzen haben“, mit diesen Worten schließt Tobias Lotter ab. Sportlich schließt sich für den SV Donaustauf in der Bayernliga Nord – künftig ohne Lotter – kommenden Samstag das Gastspiel beim TSV Großbardorf an. Der fünfte Sieg in Serie soll gelingen.