Mit Erfolg Platz Sechs sichern

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will in der zu Ende gehenden ersten Saison der DFB-Nachwuchsliga noch ein Ziel erreichen. Nach dem Pokal-Aus steht jetzt in der Gruppe F der Liga B der sechste Platz im Fokus. Um den zu erreichen, sollte am Samstag (13 Uhr, Rasenplatz Holzer Str., Quierschied) gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf aus Frechen gewonnen werden, der Gast ist nämlich Sechster.

Um das anvisierte Ziel Platz Sechs in der Gruppe F der Liga B zu erreichen, sollte das DFB-Nachwuchsligateam des 1. FC Saarbrücken sein Heimspiel am Samstag (13 Uhr, Rasenplatz Holzer Str., Quierschied) gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf gewinnen. Der Gast aus Frechen liegt nämlich genau auf diesem Platz, die Rheinländer haben einen Punkt mehr auf ihrem Konto. "Wir haben im Hinspiel in Frechen eine gute erste Hälfte gespielt, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Das müssen wir am Samstag besser machen und dann vielleicht auch mal mit einem Vorsprung in den zweiten Durchgang gehen, um Sicherheit zu haben", sagte FCS-Trainer Salvatore D'Andrea am Donnerstag. "Personell ist es noch enger geworden, jetzt fällt auch noch Kim Luca Riffel aus, Lukas Strewenski hat sich ja schon vorige Woche so schwer verletzt, dass er diese Saison nicht mehr zurückkommt. Silvano Figliuzzi fällt jetzt auch schon länger aus. Dafür kommt Luca Behr Stand Donnerstagmorgen zu uns. Er hat bei den Profis mit trainiert und hat da sicher eine ganze Menge gelernt". Mit einem Sieg wäre Platz Sechs zurückerobert, zum Fünften Preußen Münster der am Sonntag in Aachen spielt, sind es dann ja auch nur noch drei Punkte.