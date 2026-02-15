Mit Erfolg in die englische Testspielwoche

Der SV Auersmacher legt in der vorletzten Vorbereitungswoche vor der Fortsetzung der RPS-Oberliga noch mal eine Schippe drauf und bestreitet drei Testspiele in sieben Tagen. Den Auftakt machte ein Heimspiel gegen den Schröder-Saarlandligisten SC Halberg Brebach. Das Team aus dem Saarbrücker Stadtteil wurde mit 3:0 (1:0) bezwungen. Merouane Taghzoute brachte sein Team im ersten Durchgang in Führung, Fabian Lauer und Maximilian Escher bauten den Vorsprung im zweiten Durchgang noch aus. "Wir haben wieder kein Gegentor kassiert, von daher war der Test in Ordnung, wir haben nicht viel zugelassen. Nach vorne können wir noch etwas verbessern, aber wir haben auch noch zwei Spiele vor uns, bis es los geht, von daher ist alles im Rahmen", sagte Trainer Heiko Wilhelm nach dem spiel. Bereits am Aschermittwoch geht es weiter, dann tritt der SV Auersmacher um 19 Uhr bei der SpVgg. Quierschied auf dem Kunstrasenplatz an der Holzer Str. an.