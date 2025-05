FC-Geschäftsführer Markus Wolf (re.) begrüßt den neuen Torhüter Toni Stahl. – Foto: 1. FC Schweinfurt 05

Mit England-Erfahrung: Schweinfurt holt Keeper von Hannover 96 II Toni Stahl (25) schließt sich den Schnüdeln an

Die Aufstiegsfeiern ebben langsam ab, die Spieler haben sich in den Urlaub verabschiedet. Der Blick geht bei Schweinfurt 05 nach vorne Richtung Herausforderung 3. Liga. Nach Tim Latteier, der vom FSV Frankfurt in die Kugellagerstadt wechselt, können die Schnüdel nun den zweiten Neuzugang präsentieren: Torhüter Toni Stahl hat sich dem FC 05 angeschlossen. Der 25-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger Hannover 96 II an den Main.

Toni Stahl wurde am 17. September 1999 in Cottbus geboren und begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Leuthen/Klein Oßnig, bevor er in die Jugendabteilung des FC Energie Cottbus wechselte. Über die Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig und des Fulham FC in London führte sein Weg zurück nach Cottbus, wo er sich als Stammtorhüter etablierte. In der Saison 2023/24 gewann er mit Hannover 96 II die Regionalliga Nord und stieg in die 3. Liga auf. Insgesamt absolvierte Stahl 52 Ligaspiele für die U23 von Hannover 96 in der Regionalliga und 3. Liga.

"Mit Toni Stahl gewinnen wir einen erfahrenen und talentierten Torhüter, der sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat", sagt Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf uns ist sich sicher: "Er wird unser Torwartteam verstärken und mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball eine wertvolle Unterstützung für die Mannschaft sein."