»Mit Emotion und Herz«: Dorfbuam holen »enorm wichtigen« Sieg 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Samstag: SpVgg Greuther Fürth vs. SpVgg Hankofen-Hailing 0:2

Ketterl erwartet gegen die unterfränkischen Vertreter eine ähnliche Leistung wie gegen die Mittelfranken am Samstag des 18. Spieltages. Der niederbayerische Regionalliga-Aufsteiger spielte nämlich so, wie man ihn kennt - und so, wie Hankofen überhaupt erst in die 4. Liga gelangt ist. "Die Taktik stimmt. Unsere Stärke ist Emotion und Herz. Und das haben wir heute wieder einmal hervorragend auf dem Platz gezeigt."