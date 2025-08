Mit Elfmeterglück in die nächste Runde

Von Beginn an war das Schmöllner Team die aktivere Mannschaft, welche mit Ballbesitz Struktur in die eigenen Aktionen bringen wollte. Die Gäste hingegen standen recht tief, warteten auf Schmöllner Fehler und schalteten dann schnell um.

Eine gute Kombination über die rechte Schmöllner Angriffsseite findet Jan Marvin Krüger, dessen Abschluss aufs kurze Eck zum Eckball geklärt wird (6.). Fünf Minuten später setzt Jan Marvin Krüger Leon Schulze in Szene, doch dieser kann die Riesenchance nicht nutzen und schiebt den Ball am langen Eck vorbei. Aber auch Walschleben tritt offensiv in Erscheinung und das direkt per Doppelchance. Zunächst kann Richard Klaus aus Nahdistanz klären und der Abpraller wird über den Schmöllner Kasten gesetzt (12.). Weitere Schmöllner Chancen mit Kopfball von Krüger (14.) und Direktabnahme von Schulze (15.) bleiben ungenutzt und somit führt ein Walschleber Konter fast zum 0:1, als erst der Pfosten für Schmölln rettet und der Nachschuss zu unplatziert angesetzt wird (16.). Die letzten beiden Chancen im ersten Durchgang gehören wieder Schmölln. Doch weder Leon Schulze mit Schuss aus spitzem Winkel noch Leon Gentsch, dessen Schuss abgeblockt wird, können die Schmöllner Führung erzielen.

Auch im zweiten Abschnitt bleibt die Heim-Mannschaft das aktivere Team. Walschleben steht weiterhin recht tief und wartet auf Schmöllner Fehler. Einer dieser Fehler wird mit einem Eckball belohnt, bei dem ein Walschleber Spieler knapp mit Kopfball scheitert (51.). In der 57.Minute verpasst erneut Leon Schulze das erste Schmöllner Tor, als er einen Diagonalball mit vollem Risiko direkt nimmt, aber zu unpräzise abschließt. Die Riesenchance zur Führung verpassen anschließend Eric Lochmann und Leon Schulze per Doppelchance (67.) und auch Lars Härtel wird nach Durchbruch zu weit nach außen abgedrängt und kann nicht präzise genug abschließen (78.). Somit gehen beide Mannschaften in die Verlängerung.

In dieser hat Walschleben bereits nach einer Minute die Führung auf dem Fuß, doch die Eingabe nach Konter verpasst ein Walschleber Spieler knapp am zweiten Pfosten. Auf der Gegenseite bedient der eingewechselte Marcus Böhme Florian Schmidt, der aus Nahdistanz am Hüter der Gäste scheitert (94.). Anschließend ist viel Leerlauf in der Partie. Schmölln mit viel Ballbesitz, aber wenig Ideen um die Abwehr der Gäste auszuhebeln und somit setzt ein Fernschuss den letzten offensiven Akzent der Verlängerung. Neuzugang Gabor Vass schließt aus der zweiten Reihe unvermittelt ab, doch der gut aufgelegte Gästekeeper kann den Ball aus dem linken unteren Eck fischen und sichert seinem Team somit das Elfmeterschießen. Für Schmölln übernehmen Jan Marvin Krüger, Gabor Vass, Max Zeißig, Leon Schulze und Eric Lochmann Verantwortung. Jan Marvin Krüger und Gabor Vass können mit ihren verwandelten Elfern vorlegen, doch die Gäste können jeweils ausgleichen. Interessant wird es dann bei Max Zeißig, welcher zweimal am Hüter der Gäste scheitert. Dieser verbleibt allerdings bei beiden Fehlversuchen nicht lang genug auf der Torlinie und mit dem dritten Versuch ist Max Zeißig dann letztendlich erfolgreich. Im weiteren Verlauf treffen Leon Schulze und Eric Lochmann für Schmölln und nun liegt die Last beim letzten Walschleber Spieler, der den Ball an den Querbalken schießt und somit das Schmöllner Weiterkommen sichert.

Am kommenden Samstag startet der SVS in den Punktspielbetrieb und empfängt den SV Jena-Zwätzen auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.