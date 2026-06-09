Mit Eisbad und Fanbussen nach München – Lenggries fährt zur Relegation

Chancen erarbeiten – und nutzen: Die Lenggrieser Fußballer (grüne Trikots, v.li.) Yasin Filiz, Thomas Simon und Paul Laß müssen gegen den SV München West ran. – Foto: Walter Weiss

Es wäre wohl fast einfacher gewesen, Tabellenerster in der Kreisliga 1 zu werden. Denn der Weg zum Bezirksliga-Aufstieg erweist sich als lang und steinig für die Fußballer des Lenggrieser SC. Nach dem Kraftakt mit dem in Summe zweier Spiele knappen 2:1-Sieg gegen den SC Unterpfaffenhofen wartet nun ein wohl noch schwererer Prüfstein auf die Elf von Georg Simon: Der SV München West, gegen den die Lenggrieser in zwei weiteren Spielen (Dienstag, 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Siegenburger Str. 51/Samstag, 15 Uhr, Isarstadion) den Aufsteiger ausspielen.

Die Lenggrieser wären gerne den direkten Weg als Tabellenerster in die Bezirksliga gegangen. „Aber immerhin hatten wir jetzt schon zwei Highlight-Spiele vor Riesen-Kulisse, das waren wirklich zwei Höhepunkte“, sagt Simon, für den es die erste Relegation als Trainer ist. München West marschierte recht souverän durch die Kreisliga 2, landete mit eindrucksvollen 96 Treffern knapp hinter dem FC Kosova München auf Rang zwei und setzte sich gegen Trudering mit zwei Standard-Toren ungefährdet durch.

Personelle Bedenken erschweren die Situation

Aufgefallen sind Simon vorwiegend die groß gewachsenen Spieler wie Lorenz Weber, der es während der Saison auf 27 Treffer brachte, Kapitän Lukas Garhammer oder der temporeiche Außen Ferdinand Hansel (14), der sowohl den Freistoß als auch den Elfmeter gegen Trudering versenkte. Simon: „Bei Standards sind die ohnehin gefährlich.“ Und sie haben eine Menge Offensiv-Power, die aber die Lenggrieser nicht in Ehrfurcht erstarren lässt. „Wir haben keine Angst“, sagt Simon, der volles Vertrauen in seine solide Hintermannschaft hat.



Allerdings muss er am Dienstag womöglich zwei seiner Verteidiger ersetzen. Zum einen musste er Sebastian Dix gegen Unterpfaffenhofen auswechseln, der sich eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen hat. Sein Einsatz gegen München West ist fraglich. Als Ersatz stehen aber sowohl Elias Stara als auch Sylvester Ortlieb parat. Sicher ausfallen wird Innenverteidiger Felix Kreher, der sich zu einer fast unverzichtbaren Stütze gemausert hat. Er muss mit Verdacht auf Kreuzbandanriss passen. Doch auch hier ist dem Trainer nicht bange: „Thomas Simon hat das nach seiner Einwechslung gut gemacht.“

„Der Kampf“ wird ein Faktor werden

Für die Lenggrieser wird es ebenfalls eine Herausforderung, die Münchner Abwehr zu knacken. „Die haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, die schon höherklassig gespielt haben.“ Doch nach vorn werden Yasin Filiz, die Gergs und Michael Schnaderbeck schon zu ihren Chancen kommen, ist der LSC-Übungsleiter überzeugt. „Wir sollten nur unsere Angriffe konsequent zu Ende spielen.“ In den ersten beiden Relegationspartien – und während der Punktspiele zuvor – machten die LSC-Kicker zuweilen zu wenig aus ihren Möglichkeiten.



„Wir müssen gut nach hinten arbeiten, nicht dem Ball und dem Gegner nachlaufen“, fordert Simon. Aber auch Zweikämpfe werden wichtig sein „und der Kampf, aber das liegt uns ja“, sagt Simon. Eine bessere Chancenverwertung ist wichtig, gerade weil München West noch einmal eine andere Hausnummer ist als Unterpfaffenhofen. Ein Gegner, der den Lenggriesern wirklich alles abverlange. „Aber man wächst an seinen Herausforderungen. Wenn es ein Gegner auf Bezirksliga-Niveau ist, dann müssen wir den eben schlagen“, sagt Simon. „Schließlich wollen wir ja da hin.“

Vielleicht hilft den Lenggriesern ja auch wieder ein Eisbad in der Isar nach dem abschließenden Training am Montag. „Das hat gegen Unterpfaffenhofen auch schon ganz gut funktioniert“, sagt Simon grinsend. Die Lenggrieser Schlachtenbummler können die Mannschaft zur Partie auf dem Kunstrasenplatz an der Siegenburger Straße begleiten. In einem der beiden Fanbusse (Abfahrt am Sportstüberl um 16.45 Uhr) sind noch Plätze frei (Anmeldung bei Tobi Lechner, Tel. 01774918607). Zudem treffen sich an gleicher Stelle Fahrgemeinschaften.