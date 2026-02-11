Mit einfachen Prinzipien zum Klassenerhalt Landesligist Spvgg. Ingelheim setzt in der Wintervorbereitung klare Schwerpunkte +++ Trainingsbeteiligung deutlich erhöht von Michael Heinze · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der Blick der Ingelheimer, am Ball Sandro Zey im Duell gegen die SVW Mainz, geht in Richtung Landesliga-Verbleib. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Der Kampf gegen den Abstieg geht für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim in der Restrückrunde weiter. Sportdirektor Sebastian Frey sieht sein Team für die restlichen 13 Partien bestens gerüstet. „Die Vorbereitung ist sehr ordentlich verlaufen“, berichtet der 39-Jährige. „Die Trainingsbeteiligung war deutlich höher als zum Ende des vergangenen Jahres, die Jungs haben konzentriert und mit guter Intensität gearbeitet. Die Richtung stimmt – auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Das macht mich optimistisch für die kommenden Monate und unser Ziel Klassenerhalt.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Inhaltlich sei man die „klaren Schwerpunkte“, die Interimscoach Eric Oehler gemeinsam mit Co-Trainer Jonathan Trost für die Rückrunde definiert habe, konsequent angegangen. „Und diese Schwerpunkte liegen in Haltung, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit“, betont Frey. „Diese Aspekte fordern wir konsequent ein. Im Trainingsalltag ist bereits eine positive Entwicklung ersichtlich.“ Es sei erfreulich, „wie strukturiert die Inhalte vermittelt wurden – und wie schnell die Mannschaft sie aufgenommen hat“.

Testspiele und Trainingseinheiten waren laut Frey „zufriedenstellend, wobei weniger die Resultate als vielmehr die Leistungen und die Einpflege neuer Spielprinzipien im Vordergrund standen“. Letztere habe man „bewusst vereinfacht – und an die Ausgangssituation des Kaders angepasst. Im Fokus stehen klarere Abläufe im Spielaufbau, schnelleres Umschalten, eindeutige Rollenverteilungen sowie mehr Konsequenz und Verbindlichkeit gegen den Ball“. „Man merkt, dass die Jungs wieder Lust auf Fußball haben“ Beim 3:4 gegen West-Landesligist TuS Hackenheim wie auch beim 5:1 gegen dessen Ligagefährten FC Schmittweiler/Callbach habe man gute Phasen gehabt. „Gleichzeitig wurden neue Abläufe getestet. Die Spielidee war bereits gut erkennbar, zudem hat sich die Mannschaft variabel in den neuen Strukturen gezeigt.“ Den zwei Klassen tiefer beheimateten TSV Wackernheim fertigte die Elf vom Blumengarten 7:0 ab.