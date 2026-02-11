Mit einfachen Prinzipien zum Klassenerhalt

Ingelheim. Der Kampf gegen den Abstieg geht für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim in der Restrückrunde weiter. Sportdirektor Sebastian Frey sieht sein Team für die restlichen 13 Partien bestens gerüstet. „Die Vorbereitung ist sehr ordentlich verlaufen“, berichtet der 39-Jährige. „Die Trainingsbeteiligung war deutlich höher als zum Ende des vergangenen Jahres, die Jungs haben konzentriert und mit guter Intensität gearbeitet. Die Richtung stimmt – auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Das macht mich optimistisch für die kommenden Monate und unser Ziel Klassenerhalt.“
Inhaltlich sei man die „klaren Schwerpunkte“, die Interimscoach Eric Oehler gemeinsam mit Co-Trainer Jonathan Trost für die Rückrunde definiert habe, konsequent angegangen. „Und diese Schwerpunkte liegen in Haltung, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit“, betont Frey. „Diese Aspekte fordern wir konsequent ein. Im Trainingsalltag ist bereits eine positive Entwicklung ersichtlich.“ Es sei erfreulich, „wie strukturiert die Inhalte vermittelt wurden – und wie schnell die Mannschaft sie aufgenommen hat“.
Testspiele und Trainingseinheiten waren laut Frey „zufriedenstellend, wobei weniger die Resultate als vielmehr die Leistungen und die Einpflege neuer Spielprinzipien im Vordergrund standen“. Letztere habe man „bewusst vereinfacht – und an die Ausgangssituation des Kaders angepasst. Im Fokus stehen klarere Abläufe im Spielaufbau, schnelleres Umschalten, eindeutige Rollenverteilungen sowie mehr Konsequenz und Verbindlichkeit gegen den Ball“.
Beim 3:4 gegen West-Landesligist TuS Hackenheim wie auch beim 5:1 gegen dessen Ligagefährten FC Schmittweiler/Callbach habe man gute Phasen gehabt. „Gleichzeitig wurden neue Abläufe getestet. Die Spielidee war bereits gut erkennbar, zudem hat sich die Mannschaft variabel in den neuen Strukturen gezeigt.“ Den zwei Klassen tiefer beheimateten TSV Wackernheim fertigte die Elf vom Blumengarten 7:0 ab.
„Die Mannschaft präsentiert sich in einem guten körperlichen und mentalen Zustand“, freut sich der Sportdirektor. „Der Konkurrenzkampf ist spürbar, die Trainingsintensität hoch, die Stimmung im Team sehr ordentlich. Man merkt, dass die Jungs wieder Lust auf Fußball haben.“
Geschrumpft ist das Lazarett. „Zwar haben wir zwei längerfristige Ausfälle“, sagt Frey. Verteidiger Basti Fetzer fällt nach seinem Kreuzbandriss bis Saisonende aus. Ben Kercher aus dem zentralen Mittelfeld habe in der Hinrunde eine „sehr positive Entwicklung“ hingelegt. Nach seiner Knöchelverletzung bestehe Hoffnung auf einen baldigen Wiedereinstieg. Fazit: „Insgesamt sind wir personell wieder stabiler aufgestellt.“
Die Ingelheimer gehen mit einem Kader von gut 20 Feldspielern in die Restrückrunde. „Unser Trainerteam sorgt bis Saisonende für Stabilität und eine enge Anbindung an die Mannschaft“, lobt Sebastian Frey. „Eric bringt seine Erfahrung in der Trainingsarbeit, Spielvorbereitung und Mannschaftsführung ein. Seine ruhige, klare Ansprache und sein gutes Gespür für die Gruppe helfen der Mannschaft, fokussiert zu bleiben. In der aktuellen Konstellation kann Eric zusätzliche Verantwortung übernehmen – und in dieser neuen Herausforderung seine Arbeitsweise noch weiter schärfen.“
Frey weiß: „Perspektivisch ist für Eric auch eine neue Herausforderung als Cheftrainer vorstellbar, der Fokus liegt jedoch klar auf der gemeinsamen Arbeit bis zum Sommer.“ In der neuen Spielzeit übernimmt dann bekanntlich der jetzige Marienborner Verbandsliga-Coach Ali Cakici das Traineramt bei den Rotweinstädtern.