Mit einer Neuanmeldung: Die Staffeleinteilung im Jerichower Land Aus dem Verband +++ 14 Teams starten in der Kreisoberliga, elf Mannschaften in der Kreisliga von Kevin Gehring · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Gräbe

Auch im Kreisfachverband Jerichower Land ist die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit raus. Im Vergleich zur Vorsaison bleibt die Spielstärke mit 14 Teams in der Kreisoberliga und elf Teams in der Kreisliga gleich - auch, weil es eine Neuanmeldung gibt.

Kreisoberliga Jerichower Land Das Oberhaus im Jerichower Land startet in der neuen Spielzeit wieder mit 14 Mannschaften. Nach neun Jahren in der Landesklasse kehrt der SV Eintracht Gommern als Absteiger zurück. Neu dabei sind ebenfalls die beiden Aufsteiger Burger BC II - erstmals seit 2021/22 - und die TSG Grün-Weiß Möser II, die zum ersten Mal überhaupt in der Kreisoberliga starten wird. So sieht die Kreisoberliga Jerichower Land in der Saison 2026/27 aus

SV Eintracht Gommern (Ab)

SG Blau-Weiß Gerwisch

SG Güsen/Parey

VfL Gehrden

SV Blau-Weiß Loburg

DSG Eintracht Gladau

FSV Borussia Genthin

TSV Brettin-Roßdorf II

SV Eintracht Hohenwarthe

SV Traktor Tucheim

Karither SV

SV Ihleburg-Parchau

Burger BC II (Auf)

TSG Grün-Weiß Möser II (Auf) Kreisliga Jerichower Land Auch in der Kreisliga gab es im Sommer einige Veränderungen im Teilnehmerfeld. Nach vielen Kreisoberliga-Jahren müssen der Möckeraner TV und der SV Lokomotive Jerichow einen Neustart vollziehen. Während in Möckern zum letzten Mal in der Saison 2017/18 in der Kreisliga gespielt wurde, war der ehemalige Landesklasse-Vertreter aus Jerichow letztmalig in der Spielzeit 2014/15 ein Kreisligist. Neu mit in der Kreisliga dabei ist zudem der SV Eintracht Hohenwarthe II. Zum ersten Mal seit 2012/13 kann die Eintracht wieder eine Zweitvertretung im Spielbetrieb stellen. Zwei andere Eintracht-Reserven sind dagegen nicht mehr dabei: Der SV Eintracht Gommern II spielt künftig in der Kleinfeld-Kreisklasse im Salzlandkreis, die schon im Vorjahr zurückgezogene DSG Eintracht Gladau II wurde nicht wieder gemeldet.