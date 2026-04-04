Mit einer klaren Forderung: Fan-Boykott beim Oberliga-Derby Oberliga Süd +++ Die Fanszene des VfB Germania Halberstadt bleibt dem Gastspiel beim FC Einheit Wernigerode fern von Kevin Gehring · 04.04.2026, 09:15 Uhr · 0 Leser

Die aktive Fanszene des VfB Germania Halberstadt blieb dem Harz-Derby in Wernigerode fern. – Foto: Phillip Stanke

Nach knapp 1100 Zuschauern im Duell der zweiten Landespokal-Runde und mehr als 700 im Hinspiel der Oberliga Süd versprach auch das dritte Aufeinandertreffen der Saison zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Germania Halberstadt wieder eine große Kulisse. Diese gab es am Gründonnerstag (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) auch - trotz eines Fan-Boykotts.

Offiziell 754 Besucher sorgten im Stadion am Mannsberg für einen angemessenen Rahmen für das Harz-Derby. Auffällig allerdings: Mit den Germanen aus Halberstadt hielten es dieses Mal nur wenige vor Ort. Der Gäste-Block blieb im gesamten Spiel nahezu leer. Stattdessen prangten dort zwei Banner, die den Boykott der aktiven Fanszene zum Ausdruck brachten.

>> Zum 90-minütigen Re-Live auf volksstimme.de: (hier klicken) >> Zum 90-minütigen Re-Live auf mz.de: (hier klicken) "Donnerstag 17:15 Uhr Derbytime - Euer Aprilscherz? Unser Geld bekommt ihr nicht!", stand als Kritik groß auf dem ersten Banner. Dem folgte kurz darauf ein zweiter mit einer klaren Forderung: "Vielleicht lernt ihr daraus. .. Für fangerechte Anstoßzeiten!" Weil das Stadion am Mannsberg nicht über ein Flutlicht verfügt, müssen Abendspiele zu dieser Zeit des Jahres entsprechend früh beginnen - um die Sicherheit der Austragung gewährleisten zu können. Zwar hatte sich der für 17:15 Uhr vorgesehene Startschuss spontan noch um einige Minuten hinausgezögert, weil noch lange Schlangen am Einlass standen. Um 17:21 Uhr ging es dann allerdings los - nur ohne die aktiven Fans der Gäste, die die außergewöhnlich frühe Anstoßzeit nicht hinnehmen wollten.