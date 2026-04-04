Mit einer klaren Forderung: Fan-Boykott beim Oberliga-Derby

Nach knapp 1100 Zuschauern im Duell der zweiten Landespokal-Runde und mehr als 700 im Hinspiel der Oberliga Süd versprach auch das dritte Aufeinandertreffen der Saison zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Germania Halberstadt wieder eine große Kulisse. Diese gab es am Gründonnerstag (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) auch - trotz eines Fan-Boykotts.
Offiziell 754 Besucher sorgten im Stadion am Mannsberg für einen angemessenen Rahmen für das Harz-Derby. Auffällig allerdings: Mit den Germanen aus Halberstadt hielten es dieses Mal nur wenige vor Ort. Der Gäste-Block blieb im gesamten Spiel nahezu leer. Stattdessen prangten dort zwei Banner, die den Boykott der aktiven Fanszene zum Ausdruck brachten.
"Donnerstag 17:15 Uhr Derbytime - Euer Aprilscherz? Unser Geld bekommt ihr nicht!", stand als Kritik groß auf dem ersten Banner. Dem folgte kurz darauf ein zweiter mit einer klaren Forderung: "Vielleicht lernt ihr daraus. .. Für fangerechte Anstoßzeiten!"
Weil das Stadion am Mannsberg nicht über ein Flutlicht verfügt, müssen Abendspiele zu dieser Zeit des Jahres entsprechend früh beginnen - um die Sicherheit der Austragung gewährleisten zu können. Zwar hatte sich der für 17:15 Uhr vorgesehene Startschuss spontan noch um einige Minuten hinausgezögert, weil noch lange Schlangen am Einlass standen. Um 17:21 Uhr ging es dann allerdings los - nur ohne die aktiven Fans der Gäste, die die außergewöhnlich frühe Anstoßzeit nicht hinnehmen wollten.
Sie verpassten einen spannenden Schlagabtausch, der im ersten Durchgang noch ohne Treffer verlief. Nach dem Seitenwechsel ging es dann aber hin und her. Erst sorgte Benjamin St. Louis für die Einheit-Führung, dann drehte Joel-Pascal Klaschka die Partie zugunsten der Gäste mit zwei sehenswerten Abschlüssen. Auf der Gegenseite bescherte Niclas Treu, der seit seiner Rückkehr im Winter als Torjäger glänzt, den späteren 2:2-Endstand. Diesen feierten die Hasseröder mit ihren Fans - während die Halberstädter ohne Support auskommen mussten.
Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung haben das Harz-Derby der Oberliga Süd im exklusiven Livestream übertragen. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können das 90-minütige Re-Live mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro noch einmal sehen - und somit zudem Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten.
Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga.