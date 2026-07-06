Mit einer großen Neuerung: Landesverband terminiert die Staffeltage

– Foto: Ulf Schubert

Voraussichtlich am Mittwoch, dem 8. Juli, wird der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) das Geheimnis rund um die Staffelteinteilung für die neue Saison 2026/27 lüften. Bereits vorab hat der FSA über wichtige Termine informiert: Die Staffeltage wurden festgesetzt.

Dabei gibt es für die neue Saison eine große Neuerung für die Verbandsligisten. "Erstmals wird das Spielverlegungsmodul im DFBnet vollständig genutzt. Ein separater Staffeltag ausschließlich zur Abstimmung von Spielverlegungen entfällt", informiert der FSA auf seiner Homepage. Spielverlegungen in der Verbandsliga werden demnach "künftig ausschließlich online über das DFBnet-Modul abgewickelt", heißt es weiter.

Für die Teams der LOTTO-Landesliga und der Landesklasse wird es dagegen Staffeltage in Präsenz geben. Die Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord kommen am 17. Juli beim SV Fortuna Magdeburg, die der LOTTO-Landesliga Süd am 20. Juli bei der SG Rot-Weiß Thalheim zusammen.