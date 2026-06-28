Mit einer großen Hypothek in das Rückspiel der Relegation

Es ist eine große Hypothek, die die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt ins Rückspiel gegen den SC Staaken mitnehmen. Nach der 0:3-Niederlage vor einer Woche bräuchte der Landesmeister von Sachsen-Anhalt am Sonntag einen klaren Sieg, um den Aufstieg in die U19-Regionalliga doch noch erreichen zu können.
Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Robin Gesell im ersten Duell gegen den Meister der Verbandsliga Berlin nicht schlecht verkauft. Zunächst konnte der SC Staaken die Germanen-Defensive nur mit Elfmetern knacken - Julien Holdack verwandelte jeweils (11., 47.). Doch während die Halberstädter ihre guten Chancen nicht nutzen konnten, setzte es kurz vor dem Ende noch einen Wirkungstreffer: Wiederum war es Holdack, der die Hürde für das Rückspiel noch einmal höher angesetzt hat (88.).
So bräuchte der Germania-Nachwuchs am Sonntag schon ein kleines Fußballwunder, um doch noch den Aufstieg in die Regionalliga feiern zu können. Gespielt wird - aufgrund von Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius - nicht wie zunächst vorgesehen zur Mittagszeit, sondern erst am Abend. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff auf dem Nebenplatz am Friedensstadion.