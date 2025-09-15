Mit einem Viererpack zum Derbysieg

Guter Start, frühe Führung

Beide Mannschaften begannen das Derby erwartungsgemäß vorsichtig, tasteten sich zunächst ab und suchten nach Lücken in der Defensive. Bad Berka versuchte vor allem mit langen Bällen hinter die Abwehrkette zum Erfolg zu kommen, doch die Hintermannschaft stand stabil. Nach einer ungestümen Aktion im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – eine Entscheidung, die auch nach Videobildern gerechtfertigt war. Der Führungstreffer gab den Gastgebern Sicherheit. „Das erste Tor in einem Derby ist immer entscheidend, es kann das Spiel in jede Richtung lenken. Zum Glück ist es uns gelungen, dieses erhoffte Tor zu erzielen“, erklärte Staatz.

Staatz mit Doppelschlag nach der Pause

In der Halbzeit schwor sich die Mannschaft darauf ein, konzentriert zu bleiben und das zweite Tor nachzulegen. Dieses fiel durch einen Konter: Nach einem abgewehrten Angriff der Gäste landete der Ball über Julius Müller bei Staatz, der per Volley vollendete. Kurz darauf schlug Torhüter Max Stern den Ball weit nach vorne – ein Zuspiel, das Staatz schon vor zwei Jahren gegen denselben Gegner erfolgreich verwerten konnte. Auch diesmal nahm er das Geschenk dankend an und erhöhte auf 3:0. „Wir hatten solche Abschläge von Max immer wieder im Training eingebaut. Dass daraus wieder ein Tor entsteht, freut mich natürlich riesig“, so der Angreifer.

Der Torjäger trifft nach Belieben

Das Spiel war damit entschieden, doch die Offensivpower der Hausherren hielt an. Nach einem weiteren Foulspiel im Strafraum gab es erneut Elfmeter. Den anschließenden Anstoß nutzten die Gastgeber clever: Franz Queck chipte den Ball über die Abwehrreihe in den Lauf von Staatz, der auch den Torwart umspielte und sicher einschob. Den Schlusspunkt setzte der Stürmer nach Vorarbeit von Jonah Dietrich mit einem sehenswerten Heber – sein vierter Treffer an diesem Nachmittag. „Natürlich freue ich mich über meine Tore, aber noch wichtiger ist, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Es war einfach ein großartiges Gefühl“, sagte der Vierfach-Torschütze.

Großer Jubel nach dem Derbysieg

Mit dem deutlichen Erfolg setzte der SC 03 Weimar ein echtes Ausrufezeichen und feierte ausgelassen mit den eigenen Fans. „Die Stimmung nach dem Derby war riesig, keiner hätte vorher gedacht, dass es so deutlich wird. Aber der Sieg war in dieser Höhe vollkommen verdient“, resümierte Staatz. Auch das Trainerteam zeigte sich stolz auf die geschlossene Mannschaftsleistung.