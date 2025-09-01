 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

"Mit einem Urschrei neben mir": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Lustiges und Kurioses zusammen gefasst

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
4
1

In der 22. Minute beim Spiel TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II vs. Sportfreunde Lorch – Endstand: 4:1 (So., 31.08.2025, 15:00 Uhr)

Dieses Gegentor wird Ihnen präsentiert von "Wie dumm kann man eigentlich sein?"

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

Gestern, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
2
2
Abpfiff
+Video

In der 64. Minute beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. SV Eintracht Trier 05 – Endstand: 2:2 (So., 31.08.2025, 14:00 Uhr)

Unser gesperrter Capitano Volkan Celiktas gerade mit einem Urschrei neben mir, da klingelten selbst der Trierer Bank die Ohren.

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Röhlingen
FC RöhlingenRöhlingen
TSV Westhausen
TSV WesthausenWesthausen
1
3
Abpfiff

In der 12. Minute beim Spiel FC Röhlingen vs. TSV Westhausen - Endstand: 1:3 (So., 31.08.2025, 15:00 Uhr)

Jetzt aber wirklich: Die Gäste gehen in Führung. Der Tickerer hat leider nichts gesehen außer den einnickenden Torschützen

Liveticker von Jakob Schneider

