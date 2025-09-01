"Mit einem Urschrei neben mir": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Dieses Gegentor wird Ihnen präsentiert von "Wie dumm kann man eigentlich sein?"

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

In der 64. Minute beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. SV Eintracht Trier 05 – Endstand: 2:2 (So., 31.08.2025, 14:00 Uhr)

Unser gesperrter Capitano Volkan Celiktas gerade mit einem Urschrei neben mir, da klingelten selbst der Trierer Bank die Ohren.

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

---

In der 12. Minute beim Spiel FC Röhlingen vs. TSV Westhausen - Endstand: 1:3 (So., 31.08.2025, 15:00 Uhr)

Jetzt aber wirklich: Die Gäste gehen in Führung. Der Tickerer hat leider nichts gesehen außer den einnickenden Torschützen

Liveticker von Jakob Schneider

________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

_________________