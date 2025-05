"Mit einem Traumtor von Steven Nowark belohnen wir uns"

Das FuPa-Spiel der Woche hielt, was es versprach. Hennigsdorf erwischte den besseren Start und ging in der 24. Minute durch Marc Brosius in Führung. Noch vor der Pause glich Benjamin Brandt für Alt Ruppin aus (40.). Als sich beide Teams mit einem Remis abzufinden schienen, schlug Steven Nowark in der 87. Minute für Hennigsdorf zu und sicherte den Hausherren den späten 2:1-Sieg.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Niko Jose (Trainer des FC 98 Hennigsdorf): "Es war zunächst nicht das lebhafte und aggressive Spiel, was wir erwarteten. Aus einem neutralen Spielbeginn gingen wir durch ein sehr schönes Kopfballtor von unserem Kapitän in Führung. Wie wir dann mit unser Führung leichtfertig umging, hat mich sehr geärgert. Spielerisch zu lässig, wenn es unangebracht schien und zu leichte Ballverluste in einfach freien Situationen. Außerdem verteidigten wir zu passiv, so kam Alt-Ruppin besser ins Spiel und wurde immer spielbestimmender. Aus dieser Überlegenheit erzielen sie verdient das Tor.

Im 2. Durchgang haben wir eine tolle Leistung gezeigt. Sowohl gegen, als auch mit dem Ball. Wir haben den Gegner fast die kompletten 45 Minuten einschnüren können. Spielglück brauchten wir dennoch, als Alt-Ruppin in einer Aktion 3 Chancen liegen ließ und der anschließende Eckball von Haack daneben geköpft wurde. Bemerkenswert, wie wir dann doch sofort wieder den Fokus fanden und uns mit einem Traumtor von Steven Nowark noch für den Sieg belohnen konnten."

Christoph Sperberg (Trainer des SV Eintracht Alt Ruppin): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir dort nichts mitgenommen haben. Am Ende, denke ich, wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnisse gewesen. Wir haben dem Gegner ein bisschen den Ball überlassen. Wir haben uns ein bisschen tiefer gestellt, um erstmal Sicherheit wiederzubekommen. Und haben das auch recht ordentlich gemacht. Wir haben auch Phasen gehabt, wo wir guten Fußball gespielt haben, kriegen dann aus dem Nichts das 0:1, kurz nachdem wir alleine auf den Torwart gehen und kläglich vergeigen nach einem Standard. Und dann machen wir durch einen sehr schönen Spielzug den Ausgleich noch vor der Pause.

Nach der Pause hatten wir drei, vier absolute super Chancen und dann noch mehrere Situationen, wo wir es einfach sehr schlecht ausspielen. Und am Ende muss man dann sagen, dass es dann wieder eine Standardsituation ist, die dazu führt, dass wir 1:2 verlieren am Ende. Und das ist natürlich extrem bitter, durch zwei Standards zu verlieren.

Also eine sehr bittere Niederlage. Aber am Ende ist momentan einfach die Situation so, dass so ein Spiel dann verloren geht. Da müssen wir uns jetzt rausfressen aus der Situation. Jetzt werden die Spiele natürlich nicht einfacher. Nächste Woche gegen Falkensee. Ansonsten ist natürlich erstmal pure Enttäuschung nach so einem Spiel, was man nicht verlieren muss. Im Gegenteil."

FuPa-Redaktionstipp: 1:2

---

In einem intensiven Spitzenspiel setzte sich der SV Falkensee-Finkenkrug am Freitagabend mit 2:1 gegen die SG Einheit Zepernick 1925 durch – und das buchstäblich in letzter Minute. In der 28. Minute gelang Falkensee-Finkenkrug der erste Durchbruch: Julian Ullmann brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Zepernick kam in der 64. Minute zum 1:1: Kevin Maek traf zum Ausgleich und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Als alles auf ein Unentschieden hinauslief, schlug Falkensee-Finkenkrug in der Nachspielzeit noch einmal zu. In der 90.+3 Minute war es Linus Eick, der zum 2:1-Endstand traf. ---

345 Zuschauer sahen ein einseitiges Spiel, in dem Nils Müller kurz vor der Pause den Bann brach und Stahl in der 44. Minute in Führung brachte. Direkt nach dem Seitenwechsel fiel durch ein unglückliches Eigentor von Charles Antoine Oba-Elle (50.) das 2:0. In der Folge spielten sich die Gastgeber in einen Rausch: Nils Müller schnürte in der 58. Minute seinen Doppelpack, bevor Diego Lima De Mello (71.) und Maksymilian Boczek (78.) das Ergebnis auf 5:0 schraubten. ---

In einem umkämpften Spiel feierte Neustadt einen Heimsieg. Tristan Woitina brachte die Hausherren in der 30. Minute in Führung, acht Minuten später erhöhte Tarik Wenzel auf 2:0. Bornim konnte in der 71. Minute durch Moctar Nsangou Njoya noch verkürzen, fand aber keinen Weg mehr zum Ausgleich. ---

Mit einer eindrucksvollen Offensivleistung ließ Fortuna Glienicke dem VfB Trebbin keine Chance. Maxime Lemaire eröffnete den Torreigen in der 35. Minute und legte in der 63. Minute das 3:0 nach. Dazwischen traf Mattis Raschke in der 45. Minute. Justin Hippe (65.), Simon Rychlik (77.) und ein Eigentor von Tim Habel (87.) sorgten für den Endstand. Constantin Helf erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für Trebbin. ---

Nachdem Leo Supprian die Gäste früh in Führung gebracht hatte (16.), drehte Marcel Stutter mit Treffern in der 19., 31. und 44. Minute die Partie. Amir Diebold verkürzte in der 52. Minute auf 3:2, doch Lukas Krüger (78.) und Paul Schulze (90.) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Heute, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin Schönower SV 1928 Schönower SV 14:00 PUSH

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit dem Duell Letzter gegen Dreizehnter. Templin verlor am heute mit 0:1 gegen Trebbin – es war bereits die 17. Saisonniederlage. Schönow spielte zuletzt 3:3 gegen Neustadt und zeigte Moral nach einem 0:2-Rückstand. Oliver Boche traf doppelt, Bartosz Barandowski brachte sein Team sogar in Führung, ehe Neustadt in letzter Sekunde ausglich. Das Hinspiel gewann Schönow knapp mit 2:1 – ein Eigentor entschied die Partie. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf.

---