"Mit einem Sieg können wir Aufstieg in 1. Bundesliga perfekt machen"

Tabellenspitze gegen Tabellenkeller
Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den VfL Bochum im Rücken empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck den Tabellenvorletzten aus Wolfsburg. Die Zweitvertretung des VfL musste zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen. Auch das Hinrundenspiel konnten die Mädels aus Cannstatt mit 9:1 für sich entscheiden. Mit einem weiteren Erfolg könnten die VfB Frauen nun sogar den vorzeitigen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga perfekt machen – es wäre nach der Saison 2023/2024 und 2024/2025 der dritte Aufstieg in Folge.
Der Gegner: VfL Wolfsburg II
Der Start in die 2. Frauen-Bundesliga verlief für die Wölfinnen holprig: Die ersten drei Spiele gingen verloren, ehe am 4. Spieltag beim 2:0 in Bochum der erste Sieg gelang. Daraufhin wechselten sich einzelne Erfolgserlebnisse – darunter deutliche Siege gegen Borussia Mönchengladbach (5:0), den VfR Warbeyen (6:0) und den 1. FFC Turbine Potsdam (3:1) – mit weiteren Niederlagen gegen den SV Meppen (0:5), den SC Sand (0:4) und Viktoria Berlin (1:3) ab.
Mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 36:69 steht die Mannschaft von Interimstrainer Andreas Arr-You, der seit März 2026 im Amt ist, auf dem vorletzten Tabellenplatz und steht bereits als Absteiger fest. Beste Torschützin ist Linnea Saelen mit neun Treffern, gefolgt von Anny-Kerim Lindland mit acht Toren. In der Vorsaison hatte sich das Team noch als Zweiter der Regionalliga Nord aufgrund des Verzichts der U20-Frauen des Hamburger SV das Aufstiegsrecht in die 2. Frauen-Bundesliga gesichert.
Trainerstimme: „Es braucht einen konzentrierten und entschlossenen Auftritt“
„Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse können wir den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen. Dafür braucht es jedoch einen konzentrierten und entschlossenen Auftritt“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck. „Klar ist, dass Wolfsburg nichts herschenken wird. Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die von der ersten Minute an alles auf dem Platz lässt. Entscheidend wird sein, die eigenen Aufgaben konsequent zu erfüllen, ohne auf die Ergebnisse der anderen Teams zu schauen, um am Ende den Aufstieg feiern zu können“, fügt er hinzu.
Heimspiel im Livestream
Wer am Sonntag nicht in Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, das Heimspiel live mitzuverfolgen: Die Partie der VfB Frauen gegen den VfL Wolfsburg II wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.
Weitere Infos