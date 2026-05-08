"Mit einem Sieg können wir Aufstieg in 1. Bundesliga perfekt machen"

Tabellenspitze gegen Tabellenkeller

Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den VfL Bochum im Rücken empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck den Tabellenvorletzten aus Wolfsburg. Die Zweitvertretung des VfL musste zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen. Auch das Hinrundenspiel konnten die Mädels aus Cannstatt mit 9:1 für sich entscheiden. Mit einem weiteren Erfolg könnten die VfB Frauen nun sogar den vorzeitigen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga perfekt machen – es wäre nach der Saison 2023/2024 und 2024/2025 der dritte Aufstieg in Folge.

Der Gegner: VfL Wolfsburg II

Der Start in die 2. Frauen-Bundesliga verlief für die Wölfinnen holprig: Die ersten drei Spiele gingen verloren, ehe am 4. Spieltag beim 2:0 in Bochum der erste Sieg gelang. Daraufhin wechselten sich einzelne Erfolgserlebnisse – darunter deutliche Siege gegen Borussia Mönchengladbach (5:0), den VfR Warbeyen (6:0) und den 1. FFC Turbine Potsdam (3:1) – mit weiteren Niederlagen gegen den SV Meppen (0:5), den SC Sand (0:4) und Viktoria Berlin (1:3) ab.

Mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 36:69 steht die Mannschaft von Interimstrainer Andreas Arr-You, der seit März 2026 im Amt ist, auf dem vorletzten Tabellenplatz und steht bereits als Absteiger fest. Beste Torschützin ist Linnea Saelen mit neun Treffern, gefolgt von Anny-Kerim Lindland mit acht Toren. In der Vorsaison hatte sich das Team noch als Zweiter der Regionalliga Nord aufgrund des Verzichts der U20-Frauen des Hamburger SV das Aufstiegsrecht in die 2. Frauen-Bundesliga gesichert.