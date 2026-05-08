 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

"Mit einem Sieg können wir Aufstieg in 1. Bundesliga perfekt machen"

Die Frauen des VfB Stuttgart empfangen in der 2. Frauen-Bundesliga den VfL Wolfsburg II.

von vfb · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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2. Frauen-Bundesliga
VfB Stuttg.
Wolfsburg II

Am 25. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga steht für die Frauen des VfB Stuttgart das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg II an. Anpfiff ist am Sonntag, 10. Mai 2026, um 14 Uhr auf dem Sportgelände des PSV.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg II
14:00live

Tabellenspitze gegen Tabellenkeller

Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den VfL Bochum im Rücken empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck den Tabellenvorletzten aus Wolfsburg. Die Zweitvertretung des VfL musste zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen. Auch das Hinrundenspiel konnten die Mädels aus Cannstatt mit 9:1 für sich entscheiden. Mit einem weiteren Erfolg könnten die VfB Frauen nun sogar den vorzeitigen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga perfekt machen – es wäre nach der Saison 2023/2024 und 2024/2025 der dritte Aufstieg in Folge.

Der Gegner: VfL Wolfsburg II

Der Start in die 2. Frauen-Bundesliga verlief für die Wölfinnen holprig: Die ersten drei Spiele gingen verloren, ehe am 4. Spieltag beim 2:0 in Bochum der erste Sieg gelang. Daraufhin wechselten sich einzelne Erfolgserlebnisse – darunter deutliche Siege gegen Borussia Mönchengladbach (5:0), den VfR Warbeyen (6:0) und den 1. FFC Turbine Potsdam (3:1) – mit weiteren Niederlagen gegen den SV Meppen (0:5), den SC Sand (0:4) und Viktoria Berlin (1:3) ab.

Mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 36:69 steht die Mannschaft von Interimstrainer Andreas Arr-You, der seit März 2026 im Amt ist, auf dem vorletzten Tabellenplatz und steht bereits als Absteiger fest. Beste Torschützin ist Linnea Saelen mit neun Treffern, gefolgt von Anny-Kerim Lindland mit acht Toren. In der Vorsaison hatte sich das Team noch als Zweiter der Regionalliga Nord aufgrund des Verzichts der U20-Frauen des Hamburger SV das Aufstiegsrecht in die 2. Frauen-Bundesliga gesichert.

Trainerstimme: „Es braucht einen konzentrierten und entschlossenen Auftritt“

„Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse können wir den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen. Dafür braucht es jedoch einen konzentrierten und entschlossenen Auftritt“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck. „Klar ist, dass Wolfsburg nichts herschenken wird. Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die von der ersten Minute an alles auf dem Platz lässt. Entscheidend wird sein, die eigenen Aufgaben konsequent zu erfüllen, ohne auf die Ergebnisse der anderen Teams zu schauen, um am Ende den Aufstieg feiern zu können“, fügt er hinzu.

Heimspiel im Livestream

Wer am Sonntag nicht in Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, das Heimspiel live mitzuverfolgen: Die Partie der VfB Frauen gegen den VfL Wolfsburg II wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.

Weitere Infos

  • 25. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga: VfB Frauen (Tabellenplatz eins) – VfL Wolfsburg II (Tabellenplatz 13)
  • Daten: Sonntag, 10. Mai, 14 Uhr
  • Spielort: PSV Stuttgart
  • Stadionöffnung: 12.30 Uhr
  • Parken: P7 ist anlässlich des Stuttgarter Frühlingsfests kostenpflichtig. Die Gebühr beträgt 8 Euro.
  • Tickets gibt es im VfB-Onlineshop oder an der Tageskasse (K4).
  • VfB Frauen-Partner my Ritter Sport veranstaltet wie immer das Tippspiel zur Partie, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt.
  • Leibchen/Akkreditierungen sind für Presse- und Medienvertreter ab sofort nicht mehr am Kassenhäuschen 4, sondern am Haupteingang abzuholen.
  • Akkreditierungen sind bis spätestens Freitag per Mail unter m.stitterich@vfb-stuttgart.de anzumelden. Eine Leibchenausgabe kann sonst nicht garantiert werden.
  • Sicherheitshinweis: Bitte beachtet die neue Wegeführung auf dem PSV-Sportgelände. Das Betreten der Rasenfläche ist untersagt. Der Zutritt für Presse- und Medienvertreter mit sichtbarem Leibchen/Akkreditierung ist auf der Tartanbahn gestattet.
  • Schiedsrichterinnengespann: Daniela Kottmann (SR), Simone Hoffmann (SR-A), Alessia Jäger (SR-A)