Mit einem Sieg in Köln kann der SVS alles klar machen

Landesliga: DJK Südwest Köln – SV Schlebusch. Einen ersten Matchball im Kampf um den Verbleib in der Liga haben die Fußballer des SV Schlebusch. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft zu Gast beim Vorletzten in der Domstadt. Als Tabellensechster mit aktuell zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang können die Leverkusener beruhigt in den Endspurt gehen. Mit einem Erfolg bei Südwest wären sie sicher auch im nächsten Jahr in der Landesliga dabei.