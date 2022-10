Mit einem Sahnetag an die Spitze: "Kann es bis heute nicht glauben" Frauen-Verbandsliga +++ Maja Bauerschmidt erzielte beim Kantersieg über Einheit Halle stolze sieben Treffer

Den 16. Oktober 2022 wird Maja Felicitas Bauerschmidt so schnell gewiss nicht vergessen. Einerseits, weil die junge Fußballerin mit der SG Union Sandersdorf die Tabellenführung der Verbandsliga übernommen hat. Andererseits, weil sie persönlich einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Beim 8:0-Erfolg über die SG Einheit Halle traf die 18-Jährige nicht etwa dreifach, vierfach oder fünffach, sie erzielte stolze sieben Tore - und übernahm damit persönlich auch die Führung in der Torschützinnenliste.

So ganz realisiert hat Bauerschmidt das ganze noch nicht. "Dass ich in diesem Spiel sieben Tore geschossen habe, kann ich bis heute selbst nicht glauben", sagt sie. Wie es dazu kam? „Durch ein präsentes Auftreten von mir als auch von der Mannschaft konnte ich meine Aufgaben als Stürmerin gut absolvieren“, antwortet die siebenfache „Vollstreckerin“. Ihr Trainer Robert Blöhm unterstreicht: „Wir freuen uns, dass unsere Maja siebenfach netzen konnte, aber natürlich ist das keine Einzelleistung, sondern ein Erfolg der Mannschaft.“ Und ein Erfolg der persönlichen Entwicklung Bauerschmidts: „Auch trägt meine individuelle Auswertung der vergangenen Spiele bei, um somit Fehler von mir zu vermeiden und zu verbessern“, erklärt sie. Zum FuPa-Profil:

Dass die SG Union nun auch noch nach dem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Besiegdas Magdeburg und dem Kantersieg über Einheit Halle vom Platz an der Sonne grüßt, ist ein Bonus. „Generell ist es ein super Gefühl, die Tabelle der Frauen-Verbandliga anzuführen“, sagt Bauerschmidt. „Dadurch steigt nicht nur das Selbstbewusstsein der Mannschaft, sondern auch die Motivation, auf der Spitze zu bleiben.“ Doch weiß die Offensivspielerin, die erst in der vergangenen Woche ihren 18. Geburtstag gefeiert hat, dass noch ein langer Weg vor den Sandersdorferinnen liegt. Die bisherige Saison habe gezeigt, „dass gute Mannschaften in der Liga vertreten sind und jeder jeden schlagen will und kann“, sagt Bauerschmidt.

