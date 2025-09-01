Mit einem Mann mehr, trotzdem nur Remis!

Ein 2:2 gegen Altenlingen klingt auf dem Papier solide, auf dem Platz fühlte es sich für den SV Concordia Emsbüren aber eher an wie ein halber Rückschlag. Dabei hatte die Partie durchaus komödiantische Elemente.
Schon nach zwei Minuten musste Sven Wulkotte erstmal die Gelbe Karte einsammeln, offenbar war er schneller im Spiel als der Schiedsrichter mit seinem Bleistift. Sieben Minuten später stand er dann aber goldrichtig und bugsierte den Ball nach einer Standardsituation zum 1:0 ins Netz. Fußball, dieser launische Freund.
Altenlingen nahm die Einladung dankend an, spielte sich Stück für Stück besser ein und glich kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer Ecke zum 1:1 aus. Emsbüren verlor in dieser Phase nicht nur den Faden, sondern gleich zwei Spieler verletzungsbedingt, was die Stimmung im Sportpark nicht unbedingt hob.
Nach der Pause dann eine Szene für die Kuriositätenkiste: Altenlingens Moritz Schmidt verabschiedete sich per Roter Karte nach einem unbedachten Kommentar und hatte damit früh Feierabend. In Überzahl durfte sich Concordia wieder Hoffnungen machen. Und tatsächlich: In der 74. Minute brachte Hendrik Lohaus die Gastgeber erneut in Führung.
Doch wer gedacht hatte, dass das Ding nun durch sei, wurde eines Besseren belehrt. Altenlingen zeigte trotz Unterzahl mehr Moral als Mathematik und glich in der 84. Minute durch Niklas Lingers noch zum 2:2 aus.
Am Ende schauten sich beide Teams ein wenig ratlos an: Concordia, weil sie die Überzahl nicht zum Sieg nutzten. Altenlingen, weil sie trotz Unterzahl noch einen Punkt mitnahmen. Und die Zuschauer? Die hatten immerhin eine Geschichte, die sich beim Feierabendbier ganz gut erzählen lässt.