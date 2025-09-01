– Foto: SV Concordia Emsbüren

Mit einem Mann mehr, trotzdem nur Remis! Concordia lässt den Sieg liegen Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Emsbüren Altenlingen

Ein 2:2 gegen Altenlingen klingt auf dem Papier solide, auf dem Platz fühlte es sich für den SV Concordia Emsbüren aber eher an wie ein halber Rückschlag. Dabei hatte die Partie durchaus komödiantische Elemente. Gestern, 15:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 2 2 Abpfiff

Schon nach zwei Minuten musste Sven Wulkotte erstmal die Gelbe Karte einsammeln, offenbar war er schneller im Spiel als der Schiedsrichter mit seinem Bleistift. Sieben Minuten später stand er dann aber goldrichtig und bugsierte den Ball nach einer Standardsituation zum 1:0 ins Netz. Fußball, dieser launische Freund. Altenlingen nahm die Einladung dankend an, spielte sich Stück für Stück besser ein und glich kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer Ecke zum 1:1 aus. Emsbüren verlor in dieser Phase nicht nur den Faden, sondern gleich zwei Spieler verletzungsbedingt, was die Stimmung im Sportpark nicht unbedingt hob.