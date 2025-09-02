Mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze

Nach den erfolgreichen Auftaktpartien, sowohl zu Hause als auch auswärts, wollte der Aufsteiger auch in Stadtroda punkten. Bei bestem Fußballwetter fand die Rudolstädter Zweitvertretung mit viel Laufarbeit und mutigem Pressing schnell zu ihrem Spiel.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II
Bereits in der 7. Spielminute hatte die Gastmannschaft die erste Möglichkeit zur Führung, jedoch hob der Linienrichter die Fahne wegen einer Abseitsstellung. Weitere Abschlussaktionen von Leon Matiss und Tobias Messany brachten noch nicht das gewünschte Erfolgserlebnis aus Rudolstädter Sicht. In der 28. Spielminute wurde ein Eckball des FSV Grün-Weiß zum Ausgangspunkt für das Führungstor des FC Einheit durch Marius Trunk. Sedat Basak gewann ein Kopfballduell. Marius Trunk nutzte den freien Raum und passte zu Evan Häußer. Weiter lief der Ball zu Max Jäger, welcher Marius Trunk mit präzisem Pass bediente. Die Gastgeber verstärkten danach den Druck, doch die Einheit-Spieler hielten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gekonnt dagegen. In der 42. Minute unterlief einem Abwehrspieler der Grün-Weißen nach einem Zweikampf mit Max Jäger ein Handspiel im eigenen Strafraum. Tobias Messany verwandelte vom Elfmeterpunkt sicher zum neuen Spielstand von 0:2. Kurz vor dem Pausenpfiff prüfte Evan Häußer FSV-Keeper Kraft mit einem platzierten Kopfball.
In der 48. Minute führte Evan Häußer einen Einwurf schnell aus, worauf die Abwehr des FSV nicht eingestellt war. Marius Trunk passte zum freistehenden Leon Matiss, der auf 0:3 erhöhte. Nur wenige Minuten später wurden die Gastgeber klassisch ausgekontert. Norman Enke unterband einen Angriff der Stadtrodaer. Sein Zuspiel erreichte den an der Mittellinie lauernden Marius Trunk, der allein auf den gegnerischen Kasten zulief und cool zum 0:4 vollendete. Beim 0:5 war Leon Matiss am Mittelkreis schneller als sein Gegenspieler mit dem Kopf am Ball. Sein Mitspieler Marius Trunk nahm sofort Tempo auf, sah den mitgelaufenen Evan Häußer, der Tor Nr. 5 erzielte. Für den FSV Stadtroda wurde es nicht einfacher sich zu motivieren, aber jeder Spieler bemühte sich, seine beste Leistung abzurufen. Ein Foulstrafstoß führte schließlich zum 1:5-Ehrentor. Das halbe Dutzend voll machte der FC Einheit nach einer gelungenen Abwehraktion. Max Jäger überspielte mit Direktpass die gegnerische Abwehr. Evan Häußer ließ die mitgereisten Fans das 1:6 bejubeln.