Tobias Messany (schwarzes Trikot) traf kurz vor der Pause aus elf Metern zur 2:0 Halbzeitführung – Foto: Tom Fröhlich

Mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze Mit einem überzeugenden 6:1 Auswärtserfolg beim FSV Grün-Weiß Stadtroda grüßt der Aufsteiger FC Einheit Rudolstadt II dank des besseren Torverhältnisses von Platz eins der Tabelle. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 GW Stadtroda Rudolstadt II

Nach den erfolgreichen Auftaktpartien, sowohl zu Hause als auch auswärts, wollte der Aufsteiger auch in Stadtroda punkten. Bei bestem Fußballwetter fand die Rudolstädter Zweitvertretung mit viel Laufarbeit und mutigem Pressing schnell zu ihrem Spiel. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr FSV Grün-Weiß Stadtroda GW Stadtroda FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt II 1 6 Abpfiff Bereits in der 7. Spielminute hatte die Gastmannschaft die erste Möglichkeit zur Führung, jedoch hob der Linienrichter die Fahne wegen einer Abseitsstellung. Weitere Abschlussaktionen von Leon Matiss und Tobias Messany brachten noch nicht das gewünschte Erfolgserlebnis aus Rudolstädter Sicht. In der 28. Spielminute wurde ein Eckball des FSV Grün-Weiß zum Ausgangspunkt für das Führungstor des FC Einheit durch Marius Trunk. Sedat Basak gewann ein Kopfballduell. Marius Trunk nutzte den freien Raum und passte zu Evan Häußer. Weiter lief der Ball zu Max Jäger, welcher Marius Trunk mit präzisem Pass bediente. Die Gastgeber verstärkten danach den Druck, doch die Einheit-Spieler hielten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gekonnt dagegen. In der 42. Minute unterlief einem Abwehrspieler der Grün-Weißen nach einem Zweikampf mit Max Jäger ein Handspiel im eigenen Strafraum. Tobias Messany verwandelte vom Elfmeterpunkt sicher zum neuen Spielstand von 0:2. Kurz vor dem Pausenpfiff prüfte Evan Häußer FSV-Keeper Kraft mit einem platzierten Kopfball.