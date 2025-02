Mit einem Hattrick von Elias Reffeling ins Viertelfinale

Ein junger Mann, dem die Verantwortlichen am Bresserberg einiges zutrauen und der für die kommende Saison bereits mit einem Vertrag für die Oberliga ausgestattet worden ist, hat am Wochenende einmal mehr auf sich aufmerksam gemacht. Elias Reffeling schoss die A-Junioren des 1. FC Kleve nach der Pause mit einem Hattrick (70., 77., 87.) ins Viertelfinale um den Niederrheinpokal.

Die C-Junioren des 1. FC Kleve, die in der Niederrheinliga um den Klassenerhalt kämpfen, sind hingegen im Achtelfinale am Regionalligisten Wuppertaler SV gescheitert. Die Partie, die der Außenseiter stark ersatzgeschwächt bestritt, endete 0:2 (0:0). In Durchgang eins konnte der Klever Nachwuchs den Gegner noch in Schach halten. Doch nach dem Seitenwechsel löste der WSV mit zwei Treffern binnen zehn Minuten (53., 62.) das Viertelfinal-Ticket. „Das Ergebnis geht in Ordnung, weil der Wuppertaler SV die spielstärkere Mannschaft war. Die Jungs, die dabei waren, haben es trotzdem super gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir es ihnen unter anderen Voraussetzungen noch schwerer hätten machen können“, sagte der Klever Co-Trainer Sezgin Erkis.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind nach einer 1:2 (0:2)-Niederlage beim Niederrheinliga-Rivalen FV Mönchengladbach ausgeschieden. Mit einem Doppelschlag vor der Halbzeitpause (28., 30.) hatten die Gastgeberinnen aus der Vitusstadt die Weichen auf Sieg gestellt. Für das Team von VfR-Trainer Bart Denissen reichte es in Hälfte zwei nur noch zum Anschlusstreffer durch Aimee Meyer (66.).

In der Meisterschaft verbesserten sich die C-Junioren des SV Straelen mit einem 6:0 (1:0)-Heimerfolg über DJK Adler Union Frintrop auf Rang vier in der Niederrheinliga. Mats Prang hatte den Gastgeber bereits nach neun Minuten per Kopf in Führung gebracht. In der Folge ließ der SVS zunächst gute Chancen aus, um es dann nach Wiederanpfiff richtig deutlich zu machen. Fabian Reichl (40.), Panajiotis Kosmeridis (42.), Mats Prang (53.), Fynn Eymael (64.) und Nathan Kwo (70.) schenkten dem Vorletzten aus Essen fünf weitere Treffer ein. „Ich bin mit unseren jüngsten Leistungen sehr zufrieden. Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Form auch im nächsten Spiel beim 1. FC Bocholt nicht chancenlos sind“, sagte SVS-Trainer Jeremie Dohrmann.

In der A-Junioren-Grenzlandliga kassierte die JSG SV/SGE Bedburg-Hau eine 2:3 (0:2)-Heimniederlage gegen die SV Friedrichsfeld. Theo Panke gelang ein Doppelpack (48., 83.), der Gegner traf jedoch einmal mehr (8., 30., 57.). Der noch punktlose Kevelaerer SV trat unterdessen nicht zu seinem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Bocholt an.