Mit einem halben Dutzend Tore in die Relegation

Nun ist das Erreichen der Relegation in trockenen Tüchern durch ein deutliches 6:0 gegen den SV Asselfingen. Die Hille-Elf dominierte das Spielgeschehen von Beginn an und war „Chef im Ring“ in einem Spiel, wo die Kräfteverhältnisse klar verteilt waren. Bereits im 1. Durchgang hätten die Staiger noch deutlicher als 3:0 führen können, da trotz dreier Treffer der Halbzeitstand von 3:0 schmeichelhaft war. Die Treffer im 1. Spielabschnitt steuerten Fabian Volz (8.), Silvan Laib (31.) und Finn Annabring (45.) bei. Weitere Torchancen wurde teils wunderbar herausgespielt und auch das Aluminium rettete für den schon bereits feststehenden Absteiger aus Asselfingen. Die Zuschauer sahen eine sehr einseitige Partie im Staiger Fußballpark und so schraubten die Jungs von Tim Hille am Ende das Ergebnis noch auf 6:0 hoch. Die Treffer im 2. Durchgang erzielte unser Torjäger Finn Annabring durch einen Hattrick (59., 71.,85). im Alleingang, wobei er bestens von der gut aufgelegten Offensive freigespielt wurde. Mit nunmehr 35 Tore in dieser Spielzeit ist unser Finn das Maß aller Torjäger der Liga und solche Toranzahl eines einzelnen Spielers hatten die Staiger Anhänger noch nie bejubeln dürfen. Topwert in einer Spielzeit, die den Weg in die Staiger Erfolgschronik findet, wobei die unglaubliche Saison ja noch nicht zu Ende ist: Mit dem Bezirkspokalendspiel und das anstehenden Relegationsspiel (vermutlich gegen Ringschnait) haben alle Staiger noch zwei Highlights vor der Brust und so dürfen alle Beteiligten sich auf die kommenden Wochen freuen. Auch die Meisterschaft ist noch im theoretisch machbaren Bereich, allerdings hat der TSV Neu-Ulm hier klar die Vorteile auf ihrer Seite und kann am kommenden Wochenende durch einen Sieg diese nahezu eintüten. Hier müssen allerdings erst die Spiele gespielt werden und somit ist weiterhin auch in der Runde für Spannung genug gesorgt. Kompliment wiederum an das ganze Team für eine absolut solide Darbietung gegen den SV Asselfingen, der im 2. Durchgang noch zu aussichtsreichen Chancen aus dem ruhenden Ball kam; ein Ehrentreffer blieb dem SVA allerdings verwehrt.