Am Samstag haben Mehmet Öztürk und seine Fußballer von Türkspor Eppingen für eine Sensation gesorgt und in Bammental gewonnen. – Foto: Berthold Gebhard

Mit einem Grinsen eingeschlafen Landesliga Rhein-Neckar +++ Türkspor Eppingens Trainer Mehmet Öztürk zum 3:2-Auswärtscoup in Bammental Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Türkspor Ep. Mehmet Öztürk

Da dürften viel Landesliga-Interesse zwei, wenn nicht gar drei Mal genauer auf das Ergebnis geschaut haben, weil sie es nicht glauben konnten. Das punktlose Schlusslicht Türkspor Eppingen hat am Samstag mit 3:2 beim Tabellenzweiten FC Bammental gewonnen und dabei einen 0:2-Rückstand in der Schlussviertelstunde gedreht. Am Morgen danach haben wir bei Türkspor-Trainer Mehmet Öztürk nachgefragt, wie er den ersten Saisonsieg nach reihenweise herben Rückschlägen erlebt hat.

Herr Öztürk, wie gut haben Sie von Samstag auf Sonntag geschlafen angesichts des ersten Saisonsiegs in Bammental? Mehmet Öztürk: Erst einmal muss ich sagen, dass es bislang immer schwierig gewesen ist einzuschlafen nach diesen vielen Niederlagen. Am Samstag war es dafür einfach nur schön, weil ich ein großes Grinsen hatte. Und dann am nächsten Tag damit aufzuwachen war eine tolle Sache.

Was war ausschlaggebend für den Sieg? Wir haben über die gesamte Spielzeit leidenschaftlich gekämpft. Außerdem haben die Jungs die taktischen Veränderungen nach dem Rückstand super angenommen und umgesetzt. Dann haben auch noch die Neuen von der Bank gezündet. Am Ende müssen wir natürlich zugeben, dass der Sieg ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, aber das muss man sich eben alles selbst erarbeiten.