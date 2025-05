„Mit einem engen Kader das Maximale rausgeholt“ Dassel mit

„Das Spiel war relativ wild“, kommentierte Mundt nach Abpfiff. „Wir haben auf einem holprigen, sehr trockenen Platz gespielt, auf dem Sparta Göttingen, die da sicherlich Besseres gewohnt waren, versucht hat, spielerisch ihre Pressingsituation zu lösen – das ist sträflich in die Hose gegangen.“

Tatsächlich dauerte es kaum mehr als eine Viertelstunde, bis die SG mit 3:0 in Führung lag. Ndumiso Emmanuel Mhlanga eröffnete in der 9. Minute, ehe Mats Jackolis mit einem Doppelschlag (10./15.) früh die Weichen auf Sieg stellte. Doch Sparta zeigte Moral, nutzte zwei Fehler im Defensivverbund der Gastgeber und kam durch einen Doppelpack von Erdem Kazan (23./26.) zurück ins Spiel.

„Wir sind Gott sei Dank nicht nervös geworden“, erklärte Mundt. Noch vor der Pause stellte erneut Jackolis mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her (41.). Die SG präsentierte sich über weite Strecken diszipliniert und konzentriert – eine Leistung, die Mut macht.

In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber kaum noch Chancen zu und setzten durch einen Treffer ihres Spielertrainers Kevin Mundt (83.) selbst den Schlusspunkt. „Wir haben in der zweiten Halbzeit sachlich zu Ende gespielt und uns am Ende mit dem 5:2 belohnt“, so Mundt weiter. „Wenn wir es konsequenter nach vorne gespielt hätten, wäre sicher noch mehr drin gewesen – aber wenn man fünf Tore gegen den Tabellen-Sechsten schießt, dann muss das auch reichen.“

Mit dem Sieg verbessert sich die SG Dassel/Sievershausen auf 25 Punkte und steht aufgrund der besseren Tordifferenz vor FC Eisdorf und FC Gleichen auf Rang 14. Angesichts von vier Absteigern ist jeder Punktgewinn essenziell. Der Erfolg gegen Sparta ist dabei nicht nur ein statistischer, sondern auch ein moralischer Lichtblick in einer schwierigen Saison.

Abschließend fand Mundt lobende Worte für sein Team: „Mit einem engen Kader von zwölf Leuten plus einem zweiten Torwart das Maximale rausgeholt. Kompliment an meine Jungs – und im Speziellen an Mats Jackolis, der sich für ganz viele Kilometer mit drei Toren auch belohnt hat.“