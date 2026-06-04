Mit einem "Dreijahresplan" schaut der FC Kosova in Richtung Oberliga

Der FC Kosova muss zur neuen Saison einige Spieler ersetzen. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Effektiv ist die Saison für den FC Kosova Düsseldorf längst gelaufen. Anders als im Vorjahr spielte der Klub im Aufstiegsrennen nie eine entscheidende Rolle. Entsprechend richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit.

Das hat zur Folge, dass zahlreiche Neuzugänge benötigt werden. Bislang stehen mit Erdit Hasani (Inter Monheim), Andin Sadiki (Wuppertaler SV) und Ardian Halili (ASV Tiefenbroich) drei Zugänge fest.

Mit Engin Kizilarslan steht der neue Trainer bereits fest. Doch auch auf dem Platz soll sich im Sommer einiges verändern. Nach Informationen von RevierSport werden lediglich wenige Spieler aus dem aktuellen Kader über die Saison hinaus bleiben. Idealerweise soll das Gerüst aus den aufstrebenden Talenten und Oberliga-erfahrenen Akteuren bestehen.

Präsident Bejar Neziri sieht den Verein dennoch auf Kurs. "Bis Anfang Juli soll der Kader stehen, das wäre auch für den Trainer ideal“, erklärt der Klubchef.

Mit Kizilarslan verfolgt der Verein dabei einen ambitionierten Ansatz. "Wir planen langfristig. Mit dem Trainer Engin Kizilarslan haben wir einen Dreijahresplan. In dem Zeitraum wollen wir wieder in Richtung Oberliga angreifen, falls es sich ergibt“, sagt Neziri.

Langfristige Heimspielstätte gesucht

Zum nächsten Entwicklungsschritt gehört aus Sicht des Vereins auch eine dauerhafte sportliche Heimat. In der abgelaufenen Saison trug Kosova seine Heimspiele im Stadion des VfL Benrath aus. Zuvor teilte sich der Klub die Anlage mit der SG Benrath-Hassels, jeweils als Mieter.

Auch in dieser Frage hofft Neziri auf Fortschritte: „Wir sind aktiv auf der Suche, aber es bleibt kompliziert. Ich hoffe auch, dass wir von der Stadt Düsseldorf in der Angelegenheit gehört werden.“

Fest steht: Beim FC Kosova steht ein arbeitsreicher Sommer bevor. Neben dem personellen Umbruch soll auch abseits des Platzes die Grundlage geschaffen werden, um mittelfristig wieder höhere Ziele anpeilen zu können.