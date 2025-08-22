Marcel Erhard (l.) und die Zuzenhausener empfangen am Freitagabend den VfB Bretten. – Foto: Rainer Jacksch

Mit einem Dreier ins freie Wochenende Verbandsliga +++ Das will der FC Zuzenhausen am Freitagabend gegen den VfB Bretten schaffen

Freitagabend, 19.30 Uhr, Flutlicht an und los geht´s. Der Einstieg in den zweiten Verbandsliga-Spieltag hat es in sich und die beiden Sinsheimer Vertreter sind mittendrin statt nur dabei. Für den FC Zuzenhausen ist das Aufeinandertreffen mit dem VfB Bretten gleichbedeutend mit der Heimpremiere 2025/26. Die darauffolgende englische Woche mit einem erneuten Heimspiel am Dienstag gegen den SV Spielberg und sonntags drauf im Derby beim 1.FC Mühlhausen hat es wahrlich in sich.

Die Art und Weise war in Ordnung. "Wir haben es gut gemacht, nur leider verpasst, in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Tore zu schießen", sagt Niklas Kissel zum 2:2-Remis bei der SpVgg Neckarelz. Der Trainer des FC Zuzenhausen musste mitansehen, "wie Neckarelz aus nicht einmal zwei richtigen Chancen zwei Tore erzielt hat." Somit steht nach dem Auftakt nur einer statt durchaus möglicher drei Zähler auf der Habenseite. Am Freitag soll nun der erste Dreier her, dann kommt der VfB Bretten in den Häuselgrundweg.