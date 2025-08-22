Mit einem Dreier ins freie Wochenende

Freitagabend, 19.30 Uhr, Flutlicht an und los geht´s. Der Einstieg in den zweiten Verbandsliga-Spieltag hat es in sich und die beiden Sinsheimer Vertreter sind mittendrin statt nur dabei. Für den FC Zuzenhausen ist das Aufeinandertreffen mit dem VfB Bretten gleichbedeutend mit der Heimpremiere 2025/26. Die darauffolgende englische Woche mit einem erneuten Heimspiel am Dienstag gegen den SV Spielberg und sonntags drauf im Derby beim 1.FC Mühlhausen hat es wahrlich in sich.
Die Art und Weise war in Ordnung. "Wir haben es gut gemacht, nur leider verpasst, in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Tore zu schießen", sagt Niklas Kissel zum 2:2-Remis bei der SpVgg Neckarelz. Der Trainer des FC Zuzenhausen musste mitansehen, "wie Neckarelz aus nicht einmal zwei richtigen Chancen zwei Tore erzielt hat."
Somit steht nach dem Auftakt nur einer statt durchaus möglicher drei Zähler auf der Habenseite. Am Freitag soll nun der erste Dreier her, dann kommt der VfB Bretten in den Häuselgrundweg.
Gegen die Mittelbadener haben sich die Zuzenhausener zu gemeinsamen Verbandsliga-Zeiten sehr gut geschlagen und alle vier ausgetragenen direkten Duelle für sich entschieden. Bei zweien davon war auch schon Kissel als Co-Trainer dabei und will nun naturgemäß nichts von einem Spaziergang zum Heimsieg wissen. Er sagt: "Die Brettener haben sich vor zwei Jahren bereits als sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft erwiesen." Außerdem müssen die FCler fortan damit zurechtkommen als Absteiger für den jeweiligen Gegner eine noch etwas größere Motivation darzustellen: "Das wissen wir und darauf sind wir eingestellt", sagt der Zuze-Coach.
Die Vorverlegung auf Freitag wird beim FC genutzt, um das Wochenende komplett freizugeben. "Die Jungs sollen die Zeit mit ihren Familien oder Freundinnen nutzen", sagt Kissel, danach warten nämlich intensive Tage mit der englischen Woche. Die personelle Lage ist dafür ziemlich angespannt. Es fallen wie zuletzt reihenweise Kicker aus.