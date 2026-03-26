Mit einem Blitzstart stellt der FC 08 Villingen die Weichen auf Sieg

Kalt war’s, der Rasen vom leichten Schneefall puderzuckerweiß – und doch wurde den Villinger Fans sogleich warm ums Herz. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, da stand es auch schon 1:0 für die Hausherren. Nach einem Laufenburger Fehler, der Abwehrversuch landete direkt in den Füßen von Kevin Müller, ließ sich dieser nicht zweimal bitten und hämmerte die Kugel rechts oben in den Kasten. Die Nullachter blieben weiter am Drücker, in diesen Anfangsminuten wurde der Klassenunterschied deutlich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.