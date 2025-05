Mit einem blauen Auge davongekommen...

Besonders im zweiten Durchgang ließen die Offensivanstrengungen der Schwarz-Gelben zu wünschen übrig. Der VfL Meiningen 04 ging hingegen nicht nur durch Lorenz Daneykos Abstauber-Kopfball in Führung (70.), sondern verdiente sich diese auch durch vorheriges Power-Play und besonders eine bemerkenswerte defensive Kompaktheit und Griffigkeit. Diese schüchterte die Rennstädter scheinbar dermaßen ein, dass sie mit dem Ball häufig viel zu hektisch agierten. Aus diesem Schleizer Leistungseinbruch im Vergleich zur Vorwoche stach der nach einer Zwei-Spiele-Sperre (gelb-rote Karte) zurückgekehrte Tidjane Bamba hervor. Er feuerte in Durchgang eins nicht nur einen gefährlichen Fernschuss-Torpedo aufs Gehäuse des Meininger Ersatzkapitäns Valentin Henning, sondern war auch wieder gewohnt fleißig in der Defensivarbeit. Nach aufopferungsvollem Sprint unterband er so die späte Chance aufs Meininger 1:2. Einen weiteren Abschluss setzte Meiningen kurz vor Schluss unbedrängt und aus bester Position deutlich über den Kasten von Alexander Weiß, der in der neunten Minute für Maximilian Jünger (Wadenzerrung) aufs Feld kam. Und so bleibt der Ausgleich des eingewechselten Joao Mendes, der nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Oli Schmidt unbedrängt und platziert einköpfte (84.), der Retter immerhin eines Punktes. Das ist besser als ein Meininger Auswärtssieg und damit besser als nichts – und doch weniger als sich die Schleizer im Voraus vorgenommen hatten. Dass man über das Remis sogar noch froh sein muss, frustrierte auch einen wütenden Schleiz-Coach Roger Fritzsch: „Es war die schwächste Saisonleistung und es war ein mehr als glücklicher Punkt!“, so sein kurzes Fazit.