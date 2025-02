Mit einem blauen Auge...

Mit Florian Pitschel, Erik Lochmann und Linus Hofmann musste die Rauch/Hofmann-Elf im Vergleich zur Vorwoche kräftig durchwechseln. Das merkte man dem Team im ersten Durchgang gewaltig an. Die junge Schott-Reserve war über die gesamten ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und legte von Beginn an ein hohes Tempo an den Tag. Chancen zur Führung ergaben sich nach einem Grundlinien-Rückpass und Abschluss aus 10 Metern, welcher allerdings zur Ecke geblockt wurde (4.) und nach einem Abschluss aus 20 Metern, der knapp am Tor vorbei ging (6.). Ein Ballverlust und die Hereingabe von der rechten Seite sollten in der 9.Minute allerdings die verdiente Führung einbringen, bei der Abdulghani Adam Yasin aus Nahdistanz erfolgreich war. Ein Freistoß von der Strafraumgrenze führte in der 18. Minute zum 2:0, bei dem der Ball unter der Latte einschlug. Auf der Gegenseite ergab sich daraufhin die einzige Chance für die Gastmannschaft in Halbzeit eins. Friedrich May’s Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers wurde jedoch noch von der Linie geschlagen (28.). In der Folgezeit war SCHOTT Jena wieder am Drücker. Ein Kopfball nach einem Eckball ging dabei knapp über den Kasten. Ein missglückter Rückpass von Friedrich May wurde abgefangen. Ein Angreifer der Heimmannschaft nahm dieses Geschenk nicht an und zielte am langen Eck vorbei. Ein Konter kurz vor dem Pausenpfiff hätte fast den dritten Jenaer Treffer zur Folge gehabt. Doch auch diesmal ging der Ball am langen Eck vorbei. Aus Schmöllner Sicht ging es mit einem schmeichelhaften 0:2 in die Pause.