"Mit einem Autokorso durch Donzdorf die frohe Botschaft verkündet"

– Foto: 1. FC Donzdorf

Die Saison in der Frauen-Bezirksliga Neckar/Fils ist beendet, und die zweite Mannschaft des 1. FC Donzdorf II feiert die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Regionenliga. Nach einem nervenaufreibenden Saisonfinale, bei dem das Team auf Schützenhilfe angewiesen war, zieht Trainer Antonios Vaitsidis Bilanz. Er spricht über den emotionalen Titelgewinn, die bemerkenswerte Kaderbreite und die Zielsetzung für die kommende Spielzeit.

„Da unser Gegner das letzte Spiel abgesagt hatte und wir es so gesehen nicht mehr selbst in der Hand hatten, waren wir von der Partie FC Esslingen gegen TSV Baltmannsweiler abhängig. Wir haben uns dann dazu entschieden, alle gemeinsam nach Esslingen zu fahren, um dort das Spiel live zu verfolgen“, schildert Trainer Antonios Vaitsidis gegenüber FuPa die emotionale Ausnahmesituation. Nach dem Schlusspfiff gab es für die Spielerinnen kein Halten mehr: „Wir haben dann nach Abpfiff erst mal dort etwas angestimmt, sind danach nach Donzdorf, um mit einem Autokorso durch ganz Donzdorf die frohe Botschaft zu verkünden. Anschließend ging es im heimischen Stadion weiter.“

Der Gewinn der Meisterschaft entwickelte sich zu einem echten Geduldsspiel für die Fußballerinnen, da sie am letzten Spieltag aufgrund einer Spielabsage des Gegners zum Zuschauen verdammt waren und das sportliche Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen hielten. Die Mannschaft entschied sich daher für eine geschlossene Reise zum Parallelspiel der Konkurrenz, um hautnah dabei zu sein.

Ein hauchdünner Vorsprung im finalen Klassement der Bezirksliga

Wie dramatisch das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition bis zum Schluss war, verdeutlicht ein Blick auf die abschließende Tabelle nach dem Ende der Saison. Der 1. FC Donzdorf II belegt mit 13 Punkten den ersten Platz und weist nach den sechs absolvierten Partien eine Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf, flankiert von einem Torverhältnis von 21:7 Toren.

Der TSV Baltmannsweiler, landete mit ebenfalls 13 Punkten sowie der identischen Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf dem zweiten Rang. Den Ausschlag zugunsten der Donzdorferinnen gab letztlich das geringfügig bessere Torverhältnis gegenüber den Kontrahentinnen, die die Spielzeit mit 18:8 Toren abschlossen.

Der ungeahnte Erfolg eines neu formierten Teams ohne Zielvorgabe

Dass die Spielzeit mit dem Meistertitel enden würde, war zu Beginn der sportlichen Zusammenarbeit keineswegs absehbar, da die Mannschaft ohne eine konkrete Vorgabe in die Pflichtspiele ging. Der Trainer hatte das Amt erst vor dieser Runde übernommen und richtete den Fokus pragmatisch von Woche zu Woche auf die anstehenden Aufgaben. „Ich habe der Mannschaft kein konkretes Saisonziel genannt gehabt. Wir sind das einfach von Spiel zu Spiel angegangen, und dass es am Ende geklappt hat, ist wundervoll“, freut sich Antonios Vaitsidis über den Coup.

Trotz der eigenen Zurückhaltung war die fußballerische Qualität der Spielerinnen für den Coach jedoch von der ersten Trainingseinheit an unübersehbar: „Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, weil ich ja die Mannschaft erst diese Saison übernommen habe. Aber dass die Mannschaft das Potenzial dazu hat, hat man von Anfang an gesehen.“

Hohe personelle Rotation und ein ausgeprägter Geist des Miteinanders

Als entscheidendes Fundament für den Gewinn der Meisterschaft erwies sich im Laufe der Saison die mannschaftliche Geschlossenheit innerhalb des Teams, die durch eine bemerkenswerte Leistungsdichte ergänzt wurde. Dem Trainerstab gelang es, aus vielen Einzelspielerinnen ein echtes Kollektiv zu formen, das flexibel aufgestellt werden konnte und jeden Ausfall kompensierte.

„Mit einer der größten Gründe, wieso wir Meister geworden sind, war einfach der Zusammenhalt innerhalb des Teams. Wir haben aus knapp 24 Spielerinnen ein echtes Team formen können, wo jede bereit war, alles zu geben“, analysiert Antonios Vaitsidis die Erfolgsfaktoren. Diese mannschaftliche Tiefe spiegelte sich auch in den wöchentlichen Aufstellungen wider: „Sieht man auch an den Aufstellungen. Ich glaube, wir haben nie zweimal hintereinander mit der gleichen Startelf gespielt. Das zeigt natürlich auch die Qualität in der Breite des Kaders.“

Die charakterlichen Tugenden als Erfolgsrezept in kritischen Phasen

Neben der mannschaftlichen Breite zeichnete sich die Meistermannschaft vor allem durch mentale Stärke und eine hohe Stressresistenz in den entscheidenden Momenten der Spiele aus. Wenn es auf dem Platz eng wurde, behielten die Spielerinnen die Nerven und erzwangen das sportliche Glück durch ihren kollektiven Einsatz. Gefragt nach den Stärken seines Teams, findet Antonios Vaitsidis klare Worte für das Erfolgsrezept: „Die Stärken des Teams sind zweifellos der Kampfgeist, die Einstellung, der Zusammenhalt, der Wille, Spiele gewinnen zu wollen, und in kritischen und schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.“

Der familiäre Sommerurlaub ersetzt die gemeinsame Abschlussfahrt

Trotz der ausgelassenen Stimmung im Vereinsumfeld und des großen Erfolgs wird es für die Aufsteigerinnen im Sommer keine gemeinsame Urlaubsreise geben. Die Altersstruktur innerhalb der Mannschaft verlangt hier eine andere Prioritätensetzung, da die privaten Pläne der Spielerinnen eng mit ihren Familien verknüpft sind. „Wir haben keine Abschlussfahrt geplant, weil wir tatsächlich eine sehr junge Mannschaft haben und die meisten noch mit ihren Eltern in den Urlaub fahren“, erklärt Antonios Vaitsidis die Situation.

Die Vorfreude auf die sportliche Herausforderung eine Etage höher

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Regionenliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Fußballerinnen ist das Erreichen der nächsten Ebene der verdiente Lohn für den betriebenen Aufwand der vergangenen Monate. Auf die Frage nach den Plänen für das kommende Jahr antwortet Antonios Vaitsidis voller Tatendrang: „Selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen, und wir freuen uns riesig, den nächsten Schritt in der Regionenliga machen zu dürfen.“

Massiver personeller Zuwachs aus den eigenen Nachwuchsreihen

Für die anstehenden Aufgaben in der neuen Umgebung laufen die Planungen hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren, wobei der Verein auf eine gezielte Verjüngung des Kaders setzt. Während der Stamm der Meistermannschaft fast komplett zusammenbleibt, rücken zahlreiche Nachwuchstalente in den aktiven Bereich auf, was die Kadergröße erheblich anwachsen lässt.

„An Abgängen haben wir bis dato tatsächlich nur eine Spielerin, die den Verein verlassen wird. Hingegen kommen sieben bis neun Spielerinnen aus der B1 und B2 dazu. Sprich, wir werden knapp einen 30-Mann- beziehungsweise Frau-Kader haben“, gewährt Antonios Vaitsidis einen detaillierten Einblick in die personelle Zukunft.

Bodenständigkeit und das klare Ziel Klassenerhalt

Für die kommende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den Verbleib in der Regionenliga. Als Aufsteiger gilt es für die Mannschaft, sich zunächst an das veränderte Niveau anzupassen und die nötigen Punkte frühzeitig zu sichern, um langfristig Fuß zu fassen. „Unser Saisonziel für die nächste Saison ist ganz klar erst mal der Klassenerhalt. Wichtig ist es, im ersten Jahr die Klasse zu halten, damit man sich dann Schritt für Schritt in der Regionenliga etabliert“, sagt Antonios Vaitsidis.