Mit einem Auswärtssieg in die Winterpause

Am Sonntag gastierten wir bei SW Stotzheim. Bei nass-kaltem Wetter hieß die Devise zuallererst den inneren Schweinehund zu überwinden. Dies gelang und auch sehr gut und wir fanden schnell ins Spiel. Bevor wir aber aus unserer optischen Überlegenheit etwas Zählbares machen konnten, war erstmal unser Keeper Daniel gefragt. Plötzlich tauchte nach kurzer Orientierungslosigkeit der Innenverteidigung ein Stotzheimer Stürmer frei vor ihm auf. Er behielt im 1 gegen 1 aber die Nerven und konnte so den Rückstand verhindern. Es sollte so etwas wie ein Weckruf sein. Denn nach dieser Aktion gingen wir per Doppelschlag von Moruz und Rückert mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause müssen wir nach feiner Vorarbeit durch Marcel das vorentscheidende 3:0 machen. Leider konnten wir den Ball aus wenigen Metern Torentfernung nicht über die Linie drücken. Allerdings möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass auch Stotzheim immer wieder gefährlich konterte und wir gerade beim Lattenschuss von der 16er Kante in diesem Spiel auch das nötige Quäntchen Glück hatten.

In der 2. Halbzeit wollten wir dann nichts mehr anbrennen lassen und legten bereits in der 56. Minuten per Foulelfmeter nach. Marcel konnte im 16er nur unfair gestoppt werden und ließ beim anschließenden Elfmeter dem Torwart keine Chance. Simon und Toni schraubten dann das Ergebnis noch auf 5:0 in die Höhe.

Alles in Allem war es ein auch in der Höhe verdienter Erfolg. So kann man sich gerne in die Winterpause verabschieden. Den Abschluss der Hinrunde feierte man noch mit der Mannschaft und einigen Fans auf dem Stotzheimer Weihnachtsmarkt. Ein besonderer Dank geht hier nochmal an den Glühweinbudenwirt. Sehr sympathisch, gut gelaunt und PSSSST es gab auch bei der Menge mal einen Gratisschuss in den Glühwein. ;-)