Mit einem 7:0 im Spitzenspiel auf Platz eins: "Maximal überrascht"

– Foto: Michael Donau

Auf dem Sportplatz Heyrothsberge kam am Sonnabend so mancher aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Es waren alle vom Ausgang maximal überrascht - sowohl wir als auch Eilsleben", erzählt Union-Trainer Marcel Gieseler. Mit einem 7:0-Kantersieg überrannte der SV Union Heyrothsberge den bisherigen Tabellenführer Eilslebener SV im Spitzenspiel - und setzte sich selbst auf Platz eins der Landesklasse 2.

Bennet Vogel (13.) und Alexander Vasükov (24.) stellten zur Pause auf 2:0 für die Hausherren, kurz nach dem Seitenwechsel legten Christian Kloska (50.), Vogel (51.) und Vasükov (55.) die nächsten Treffer nach. "Das Spiel war früh durch, die Gegenwehr von Eilsleben dann auch gewissermaßen gebrochen", erklärt Gieseler.

"Ich hatte schon mit einem sehr torreichen Spiel gerechnet, weil beide Mannschaften sich viele Chancen kreieren", erzählt Gieseler. Dass es so eindeutig verläuft, hätte sich der 38-Jährige aber niemals gedacht. "Man hat gesehen, dass bei Eilsleben zwei wichtige Spieler in der Defensive gefehlt haben", ordnet Gieseler das Ergebnis ein. Unter anderem fehlte Kapitän Christian Falk beim bisherigen Tabellenführer, dem am Sonnabend nicht viel gelingen wollte.

Heyrothsberge revanchiert sich für torreiche Niederlagen

Seine Mannschaft dagegen hatte - wie schon im gesamten Verlauf der Rückrunde - richtig Spaß am Fußball. "Wir haben häufiger Mal deftige Niederlagen gegen Eilsleben kassiert. Vielleicht war das bei dem einen oder anderen noch im Hinterkopf", vermutet Gieseler. In der Landesliga etwa musste Union einmal zehn Gegentreffer gegen den ESV schlucken, in der Hinrunde waren es noch acht.

Dieses Mal aber feuerten die Heyrothsberger aus allen Rohren. Vasükov (66.) und Philipp Marth (71.) besorgten den furiosen 7:0-Endstand, mit dem Union an die Tabellenspitze stürmte. Punktgleich mit der TSG Grün-Weiß Möser und dem Eilslebener SV, mit dem Gieseler weiterhin rechnet. "Das ist eine geschlossene Mannschaft, die wird daran nicht zerbrechen. Entsprechend eng wird die Meisterschaft bleiben", ist der 38-Jährige überzeugt.

Union an der Tabellenspitze: "Da würden wir gerne bleiben"

Die Frage nach dem Titelträger in der Landesklasse 2 werde noch "eine enge Kiste", weiß Gieseler. Neben den drei Führenden sind auch der TSV Niederndodeleben (fünf Punkte zurück) sowie der MSC Preussen und der MSV Börde (sieben Punkte zurück) noch in der erweiterten Verfolgung.

Die Form von sechs Siegen in Folge - darunter dem 7:0 im Spitzenspiel - spricht für Heyrothsberge. "Wir sind mit Sicherheit gerade die formstärkste Mannschaft. Wir sind im Flow, das kann man nicht anders sagen", bestätigt Gieseler. Die eigentliche Zielstellung einer Top-Drei-Platzierung werde man deshalb anpassen. "Wenn ich jetzt weiterhin sagen würde, dass wir nur unter die Top Drei kommen wollen, würde ich die Leistung meiner Jungs nicht entsprechend würdigen", sagt Gieseler. "Jetzt sind wir an der Tabellenspitze und da würden wir gerne bleiben, aber wir machen uns überhaupt keinen Druck. Bis zum Saisonende wird es ein Drei- oder Vierkampf bleiben."