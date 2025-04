Mit einem 3:1-Sieg in Fintel ist der MTSV Selsingen auf Double-Kurs

Rechtzeitig zum Anpfiff in Fintel hörte der leichte Regen auf, die Selsinger Fans schwenkten ihre Fahnen, stimmten Sprechchöre an - und der MTSV legte mit viel Offensiovpower los. In der dynamischen Anfangsphase der Selsinger setzten Fabian Wodke, Yousif Ramadan Musa und Lukas Schotmann die Abwehr der Gastgeber ordentlich unter Druck. Fintau kam seinerseits zunächst nur zu leichten Nadelstichen in der Offensive, war aber über die gesamte Spieldauer bei Ecken und Freistößen stets gefährlich.

Die Führung ließ angesichts der Selsinger Überlegenheit nicht lange auf sich warten. Im Fintauer Strafraum zog Lukas Schotmann in der 11. Spielminute ab, ein Abwehrspieler warf sich in den Schuss. Der Querschläger landete in zentraler Position bei Fabian Wodke, der sich die Chance nicht entgehen ließ und den Ball zur MTSV-Führung in die Maschen drosch. Im Selsinger Fan-Block wurden die MTSV-Fahnen geschwenkt, die Gesänge und Sprechchöre wurden lauter.

Fintau versuchte sich energisch zu wehren, aber zunächst blieb Selsingen weiter spielbestimment. Zehn Minuten nach dem Führungstreffer glänzte Fabian Wodke als Vorbereiter. Er setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch, flankte präzise in die Mitte, wo Lukas Schotmann den Ball zur 2:0-Führung für Selsingen ins Tor köpfte. Überschwänglicher Jubel war die Folge, die MTSV-Anhängerschaft sah ihr Team auf der Siegerstraße.

Die Gastgeber ließen jedoch mit ihren Angriffsbemühungen nicht nach, und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Nach einem Eckball war die MTSV-Abwehr etwas unsortiert, Douglas Rafael Grun hatte Erfolg mit einem Schuss unter die Latte (34.). Zwei Minute später sah Lukas Schotmann die Gelbe Karte, was später noch Folgen haben sollte.

Nach dem Platzverweis für Lukas Schotmann muss der MTSV kämpfen

Trotz der verdienten Pausenführung war offensichtlich, dass dieses Halbfinale noch lange nicht für den MTSV Selsingen entschieden war. Auch nach der Pause war die SG Fintau vor allem bei Ecken und Freistößen gefährlich, machte insgesamt viel Druck auf das Tor der Gäste. In der 68. Minute beging Lukas Schotmann ein Allerweltsfoul, sah dafür erneut die Gelbe Karte, und musste folglich mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Gut 25 Minuten - einschließlich der Nachspielzeit - mussten nun zehn Selsinger den möglichen Einzug in das Pokalfinale verteidigen.

Es wurde ein hartes Stück Arbeit, denn Fintau wollte unbedingt ein Elfmeterschießen erzwingen. Aber dann kam die 93. Minute, ein Selsinger Entlastungsangriff - und Carsten Müller knallte den Ball aus vollem Lauf aus gut 22 Metern in den oberen linken Torwinkel. Es folgte noch eine Gelb-Rote Karte für einen Fintau-Spieler, der Schlusspfiff und dann unglaublicher Jubel von Spielern und Fans.

MTSV-Trainer Rainer Duray lobt vor allem seine Abwehrspieler

„Wir sind in der ersten Halbzeit verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer war ein Sonntagsschuss an die Unterkante der Latte, aber das hat uns nicht aus dem Rhyxthmus gebracht“, so MTSV-Coach Rainer Duray nach der Partie zur ZEVENER ZEITUNG. „Das Spiel hat in meinen Augen unsere Abwehr gewonnen. Die Jungs haben gut dagegen gehalten, immer wieder klug verschoben. Fintau hat dann viel Druck gemacht nach der Pause, aber so ganz großartige Chancen hatten sie nicht. Und am Ende hatten wir unseren Carsten, der hat das Ding dann fest gemacht.“

Der so angesprochene spielende Co-Trainer Carsten Müller teilte die Analyse seines Trainers. „Gerade in der ersten Halbzeit war es ein sehr gutes Spiel von uns, wo wir gerade das 2:0 richtig gut rausspielen. Durch das 1:2 nach dem Sonntagsschuss ist wieder Spannung da, wir haben dann gefightet, die Abwehr hat tatsächlich das Spiel gewonnen. Das ich dann noch in der 93. Minute das dritte Tor schießen darf, ist natürlich sensationell. Entscheidend ist jetzt, dass wir am 14. Juni ein Endspiel in Byhusen haben.“