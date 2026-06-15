Mit einem 15:1-Erfolg am letzten Spieltag zur Kreisliga-Meisterschaft

Der SV Reinsdorf nahm im Fernduell um den Titel ein Vier-Tore-Polster mit ins Auswärtsspiel beim Tabellenachten FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg. Und der Spitzenreiter löste seine Aufgabe sehr souverän. Paul Daßler brachte die Gäste schon früh in Führung. Auch in der Folge sollte der 24-jährige Angreifer der alles überragende Mann sein: Sechs Treffer gingen beim 8:0-Erfolg der Reinsdorfer auf Daßlers Konto. Doch das sollte am Ende nicht für die Meisterschaft genügen.

Denn der TSV Blau-Weiß Prettin war im Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Graf Zeppelin Abtsdorf II noch deutlich häufiger erfolgreich. Mit dem 4:0-Zwischenstand rückten die Prettiner schon zur 20-Minuten-Marke an den SV Reinsdorf heran. Zur Pause führten die Blau-Weißen bereits mit 7:1. Und spätestens als das Toreschießen rund um die Stundenmarke nahezu im Minutentakt weiterging, war der Titel greifbar. Am Ende stand ein 15:1-Heimerfolg, mit dem die Blau-Weißen nicht nur den 8:0-Erfolg der Reinsdorfer, sondern auch deren Vier-Tore-Polster überflügelt hatten.

Mit der um zwei Treffer besseren Tordifferenz krönte sich der TSV Blau-Weiß Prettin also - dank des zweistelligen Kantersiegs am letzten Spieltag - doch noch zum Meister der DTZ-Technik-Kreisliga. Doch für den SV Reinsdorf gibt es einen großen Trost: Weil sich die beiden Erstplatzierten für die Kreisoberliga des KFV Wittenberg qualifizieren, stand der Aufstieg schon vor den (aufregenden) letzten 90 Minuten der Saison fest.