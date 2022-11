„Mit ein, zwei Spielern sind wir im Gespräch“ – Fleischer schließt Neuzugänge beim BCF nicht aus BCF-Trainer Leo Fleischer über erste Erfahrungen und Zukunftspläne

Wolfratshausen – Zwischenzeitlich feierte man fünf Siege in Folge. Da hätte man sich zur Winterpause mehr Abstand erhofft. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Oliver Rabuser zog Trainer Leo Fleischer (26) eine ausführliche Zwischenbilanz und blickte voraus auf die weitere Entwicklung des Klubs.

Herr Fleischer, bewegte Wochen liegen hinter Ihnen. Welches Attribut würden sie dem Saisonverlauf verleihen?

Intensiv

Lässt sich wie erklären?

Für mich persönlich, seit ich in der Verantwortung stehe. Aber auch für die Mannschaft, und da bereits ab der Vorbereitung. Seither war viel zu tun.

Was hat sich für Sie verändert, seit Sie den Job des Trainers vom glücklosen Heinz Tochtermann übernommen haben?

Der größte Unterschied ist der zeitliche Aufwand. Aber auch derjenige zu sein, der in letzter Instanz die Entscheidungen trifft.

„Für mich ist es aber auf jeden Fall vorstellbar, beim BCF weiterzumachen.“: Fleischer hat Gefallen an der Arbeit

Sie scheinen Gefallen an der Arbeit gefunden zu haben. Gab es schon Gespräche hinsichtlich der kommenden Saison?

Diese Gespräche gab es noch nicht. Für mich ist es aber auf jeden Fall vorstellbar, beim BCF weiterzumachen.

Nach starken Vorstellungen zu Beginn Ihrer Tätigkeit, ging die Formkurve in den drei vorgezogenen Rückrundenspielen wieder etwas nach unten. War am Ende die Luft etwas raus?

Das kann sein. Aber ich weiß nicht, ob diese drei Spiele allein eine große Aussagekraft haben. Die letzten zehn Begegnungen waren gut. In Garmisch war der Gegner stark; trotzdem haben wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Unterpfaffenhofen präsentierte sich wesentlich stärker, als man es vielleicht erwartet hat. Und Berg hat es uns mit seiner Art und Weise nicht einfach gemacht. Wir haben aber auch inhaltlich einige Punkte vermissen lassen, um so ein Spiel zu gewinnen.

Welche Ansätze ergeben sich daraus für die verbleibende Spielzeit?

Oberstes Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Denn die Vereine hinter uns haben jederzeit die Qualität selbst eine Serie zu starten. Wir müssen spielerisch mit dem Ball noch besser, sicherer und variabler werden. Zudem brauchen wir bessere Lösungen gegen tief stehende Gegner. Auch die Cleverness im Umgang mit Schiedsrichtern und Gegenspielern ist ein Thema. Wir haben zu viele Karten und Zeitstrafen bekommen.

„Mit ein, zwei Spielern aus der Region sind wir im Gespräch“: Fleischer schließt Neuzugänge im Winter nicht aus