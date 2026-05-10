Mit Ehrgeiz und Freude – BCF verliert dennoch knapp

Einen ordentlichen Auftritt zeigten Mohamed Karim (Mi.) und der BCF trotz der 1:2-Niederlage in Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Eine ordentliche Leistung zeigten die bereits abgestiegenen Wolfratshauser in Ohlstadt. Bei der 1:2-Niederlage fehlten am Ende nur Zentimeter zum Punktgewinn.

Deutet man die Gemengelage beim BCF Wolfratshausen ein wenig forsch, ist die Aufbruchstimmung der vergangenen Tage als Folge der Neuwahlen auch bei der Ersten Mannschaft angekommen. Im letzten Auswärtsspiel der Saison beeindruckten die Farcheter durch viel Ehrgeiz und zeigten Freude an dem, was sie taten. Dass die Partie beim SV Ohlstadt dennoch mit 1:2 verloren ging, war bei Betrachtung der gesamten Spielzeit in Ordnung; hintenraus fehlten in zwei Fällen jedoch nur Zentimeter für einen Teilerfolg.

Gut aufgestellt wie selten konnte der Ballclub unbeschwert aufspielen, und wollte es auch. Mohamed Karim klopfte mit einem tückischen Aufsetzer bei SVO-Keeper Jonas Fuhrmann an der Türe. Karims Freistoß war es auch, der das Torgestänge der Hausherren touchierte. „Heute würde ich tatsächlich sagen, dass uns Glück gefeht hat“, bilanzierte Trainer Luli Kuqi. Für die Hausherren war diese Ansetzung alles andere als einfach, durften doch angesichts der anstehenden Abstiegsrelegation alle angeschlagenen Akteure pausieren. Beim 1:0 passte es dennoch: Jakob Sebald schickte Kapitän Franz Leis im Sechzehner steil, dessen Hereingabe von der Grundlinie versenkte Mittelstürmer Maxi Schwinghammer in klassischer Torjäger-Manier.

Der BCF erfand mit seinen Möglichkeiten den Fußball nicht neu. Dennoch unterschied sich der Gesamteindruck deutlich von Leistungsprotokollen der jüngeren Vergangenheit. „Ein sehr sehr guter Auftritt der Mannschaft“, bekannte Kuqi. Da wusste er noch gar nicht, dass es noch viel besser und ganz zum Ende schier dramatisch wurde. Nach einer Stunde nagelte Beni Kuqi einen Freistoß aus 22 Metern mit feiner Flugbahn über die Abwehrmauer in die kurze Torecke – 1:1. Soweit wollten es die Ohlstädter bei allem Schonprogramm dann aber nicht kommen lassen. Weswegen Jonas Thümmler eine Freistoßflanke von Klaus Zach aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Torlinie transportierte. BCF-Keeper Albin Veliqi glänzte hierbei nicht gerade.

Aber das wäre nicht ins Gewicht gefallen, hätte Fabian Kovacevic nicht an die Latte geköpft oder Zach ein flapsiges Herauslaufen von Fuhrmann gegen Pedro Sumbo nicht noch haarscharf vor der Torlinie bereinigt. In jedem Fall deckte sich der Eindruck, den die Flößerstädter hinterlassen haben, mit den administrativen Neuerungen: Es wirkt wie ein erster Schritt zum Besseren.