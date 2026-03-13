Mit dünnem Kader an die nächste Aufgabe

Der Trainer und sein Team können befreit aufspielen: Markus Pöllner hat allerdings nicht gerade seinen Wunschkader beisammen. – Foto: ro

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf ist dieses Mal in der Favoritenrolle: Es geht zuhause gegen den TSV Hollenbach.

Das Auftaktprogramm nach der Winterpause ist zermürbend für den Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf. Am Sonntag (15 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner gegen den TSV Hollenbach ihr viertes Spiel innerhalb von 14 Tagen – und das mit dünnem Kader.

„Die Spiele haben Körner gekostet“, hatte Pöllner bereits vor der 0:2-Niederlage am Mittwoch gegen den TSV Rain/Lech gesagt. Vor dem Hollenbach-Spiel hat sich die Situation sogar noch verschärft. Thomas Nefzger fiel kurzfristig mit einer Muskelverletzung aus, und Tim Greifenegger sah kurz vor Schluss nach einem harten Foul die Rote Karte. „Die Kadersituation ist sehr dünn“, sagt Pöllner. Der Coach der Jetzendorfer weiß aber auch, dass seine Mannschaft bei 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone befreit aufspielen kann. Der Druck liegt klar beim Gegner.

Hollenbach geht als Tabellenvorletzter ins Spiel. Dass der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nur noch drei Punkte beträgt, hat der Aufsteiger seinem guten Start aus der Winterpause zu verdanken. Vier Punkte holte Hollenbach in seinen beiden Heimspielen gegen Ehekirchen (1:1) und zuletzt Niedersonthofen (3:2). Der Trend zeigt also nach oben – zumindest im eigenen Stadion. Nun wird sich zeigen, ob die Hollenbacher auch auswärts bestehen können. Das ist ihnen in dieser Saison bislang erst einmal gelungen.

Die Jetzendorfer werden den Gegner dennoch nicht unterschätzen. Zu groß war der Verschleiß in den vergangenen Tagen. Wenn es Pöllner gelingt, dass seine Mannschaft erneut so kompakt verteidigt wie in den ersten drei Spielen nach der Winterpause, ist ein weiterer Erfolg möglich. Und genau das ist das Ziel: „Am Sonntag wird es noch einmal sehr intensiv. Die Regeneration hat in der Vorbereitung auf das Spiel eine große Rolle gespielt. Wir wollen bereit sein und alles auf dem Platz lassen.“

Dass die Gastgeber wissen, wie man gegen Hollenbach gewinnt, zeigte bereits das Hinspiel: Damals setzte sich der TSV deutlich mit 4:0 durch. So klar dürfte es diesmal allerdings kaum werden.