Mit druckvollem Spiel ins EMCO Kreispokalfinale

Ein wie erwartet spannendes Spiel sahen die etwa 300 Zuschauer am vergangenen Samstag beim Halbfinale des Kreispokals zwischen den Frauenmannschaften des FC Wesuwe und der Frauenspielgemeinschaft Haren.

Von Beginn an übernahmen die Mädels des FC Wesuwe die Spielkontrolle und ließen die klassenhöheren Harenerinnen mit tollen Kombinationen nicht ins Spiel kommen. Gleich mit der ersten Chance vollendete Lena Korte nach einer Hereingabe von rechts zum 1:0 ins Netz. Weiter ging es nur in eine Richtung. Die Abwehr der in dieser Phase überforderten Harerinnen war ein ums andere Mal nicht im Bilde und so war das 2:0 eine Frage der Zeit.

Stefanie Haar drückte in der 12. Minute den Ball nach gutem Zuspiel in die Maschen.

Weitere fünf Minuten später überwand Mareike Stroot die gute Torhüterin Theresa Janssen mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum zwischenzeitlichen 3:0.

Weiter spielte nur die Mannschaft des FC Wesuwe und ließ in der Folge mehrere hochkarätige Chancen liegen, so dass es mit „nur“ einem Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit ging.

Ein völlig anderes Spiel sahen die Zuschauer in Halbzeit zwei.

Mehr und mehr übernahm die FSG Haren das Spiel und drückte mit Macht auf den Anschlusstreffer. In dieser Phase hatte die Abwehr der Wesuweer Schwerstarbeit zu verrichten.

Dennoch konnte man das 3:1 Treffer nicht verhindern, als in der 74. Minute Sophia Janssen nach schöner Vorarbeit per Kopfball vollendete.

Insgesamt sechsmal wechselte das Wesuweer Trainerteam Günter Stahl / Holger Hessel in der zweiten Halbzeit und mit Glück und überragender Abwehrarbeit konnte der Vorsprung über die Zeit gerettet werden.

Groß war der Jubel nach Abpfiff und es gab den verdienten Applaus der zahlreichen Zuschauer für ein gutes Pokalspiel.

Aufgrund der grandiosen ersten Halbzeit war es am Ende ein völlig verdienter Sieg der Wesuweer Mädels, die nun am 17.05.2025 um 13.30 Uhr im Sportpark Dörpen im Finale des EMCO Kreipokal den VFL Herzlake erwarten.

Das Original zu diesem Beitrag steht auf fc-wesuwe.de