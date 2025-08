– Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktio

Mit dreifachem Doppelpack: SG stürmt mit 6:1 über Balingen in Saison Fabian Eisele, Volkan Celiktas und Elias Rahn zeichneten sich als doppelte Torschützen beim Heimsieg der SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest gegen die TSG Balingen aus.

Die SG Sonnenhof Großaspach macht in der Regionalliga dort weiter, wo sie in der Oberliga aufgehört hat: mit erfrischendem Offensivfußball und reichlich Toren. Ausgerechnet Mitaufsteiger TSG Balingen kam am Samstagnachmittag in der WIRmachenDRUCK Arena unter die Räder und kassierte einen Hattrick der anderen Art - der Dorfklub bezwang die Kicker von der Alb zum dritten Mal in Folge mit 6:1.

Auf Statistiken wollten die Großaspacher vor dem Spiel allerdings nicht viel geben und jedem war bewusst, mit dem Rückenwind der schnellen Rückkehr in die Regionalliga wollten die Gäste nichts abschenken. Es entwickelte sich im strömenden Regen zunächst eine Auftaktpartie, die von gegenseitigem Respekt geprägt war. So waren beide Teams bemüht Ball und Gegner laufen zu lassen, die großen Torannäherungen ließen aber auf sich warten. Was der TSG offensichtlich nicht schmeckte: das hohe Anlaufen der Hausherren. So kam’s auch zur frühen SG-Führung, als Balingens Schlussmann Dennis Klose unter Druck geriet, Mert Tasdelen das Arbeitsgerät im Strafraum abfing und SG-Torjäger Fabian Eisele sich nicht zweimal bitten ließ – das 1:0 in der 13. Spielminute spielte den Fautenhauern natürlich in die Karten.