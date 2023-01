Mit drei Zugängen: Arnschwang drängt in die Bezirksliga Derby gegen Furth im Wald gleich ein sportlich vorentscheidendes für die DJK – Headcoach Christian Ranzinger legt Treuebekenntnis ab

Junge, einheimische Spieler aus der Umgebung verpflichten, das ist den Verantwortlichen der DJK Arnschwang um ihren Fußball-Abteilungsleiter Martin Baumann seit jeher ein wichtiges Gut. „Grundsätzlich besteht unser Kader aus lauter einheimischen Spielern oder aus dem Umkreis von maximal 15, 20 Kilometern“, erklärt Baumann. Genau diesen Weg führen er und seine Mitstreiter fort. Nach Karim Nerl (20, TSV Nittenau) wurden unmittelbar vorm Jahreswechsel auch die Transfers von Kilian Bücherl (20, ASV Cham) und Philipp Berzl (22, 1. FC Bad Kötzting) festgezurrt. Es sind zwei weitere Talente, die ihr Potenzial bereits höherklassig aufblitzen haben lassen.



Allerdings blieben beide nicht verschont von Verletzungen. Besonders schlimm traf es Bücherl, der wegen zweier Kreuzbandrisse schon länger gehandicapt ist. So war er 2022 komplett außer Gefecht gesetzt. „Zur Rückrunde ist er wieder spielbereit“, freut sich Baumann auf einen Spieler mit einer „super Jugendausbilung“. Baumann weiter: „Der Kontakt zu Kilian war immer da, dass sich die Möglichkeit des Transfers zur Winterpause ergeben hat, kommt uns natürlich sehr entgegen.“ Bücherl genoss die Jugendausbilung des ASV Cham und schaffte prompt den Sprung ins Chamer Bayernligateam. Zwölf Einsätze (sechs von Anfang an) in seinem ersten Halbjahr belegen sein Talent, ehe eben die großen Verletzungssorgen dem 20-Jährigen einen Strich durch die Rechnung machten. Nun möchte er in der Kreisliga neu angreifen, und zwar unter Trainer Christian Ranzinger, der den Youngster schon beim ASV unter seiner Fuchtel hatte.



Ein alter Bekannter in Arnschwang ist Philipp Berzl, war er doch schon in der Vergangenheit für die DJK am Ball. Keinen vernachlässigbaren Anteil hatte Berzl mit seinen zwölf Toren in 19 Spielen am damaligen Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Weil er sich in dem Halbjahr beim 1. FC Bad Kötzting nicht durchsetzen konnte (drei Landesliga-Kurzeinsätze), kehrt der zuletzt mit Sprunggelenksproblemen kämpfende Berzl mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit schneller als erwartet zurück an die alte Wirkungsstätte.



Der bittere Abstieg aus der Bezirksliga im vergangenen Mai inklusive eines so nicht eingeplanten Trainerwechsels – es schwebte schon die Frage über den Arnschwanger Köpfen, inwieweit die Mannschaft das wegstecken würde und folglich, wie sie in die neue Saison starten würde. Die Sorgenfalten sollten nach einer knappen Niederlage zum Saisonauftakt gegen Willmering-Waffenbrunn aber schnell weniger werden. Insgesamt stimmt der bisherige Saisonverlauf in der Kreisliga Ost (14/2/2) Spartenleiter Martin Baumann „definitiv zufrieden, wenngleich die zwei Niederlagen vermeidbar waren“. Mit Willmering und Mitabsteiger Furth im Wald hängt der DJK ein Duo im Nacken, das es abzuschütteln gilt. So ist Baumann mit Blick auf die Restrunde in Erwartung eines „umkämpften Dreikampfs. Es wird sich mit Sicherheit bis Anfang Mai hinziehen, bis die Entscheidungen endgültig feststehen.“ Übrigens geht's bereits am zweiten Spieltag der Restrückrunde im Derby gegen Verfolger Furth. „Das ist ein entscheidendes Spiel. Wenn wir gewinnen, ist Furth wahrscheinlich raus aus dem Titelrennen. Fünf Punkte Vorsprung sollten zu halten sein“, meint Baumann. Das übrige Restprogramm wirkt aber von der Papierform her eher einfach als schwer.