Mit drei Meisterwimpeln Die ELB-Inklusionsliga Nordschwarzwald startet am Samstag in Cresbach in die 4. Runde von pm · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Die Inklusionsliga Nordschwarzwald startet 2026 in ihre bereits vierte Saison und setzt ihren positiven Entwicklungskurs weiter fort. Mit einer neuen Rekordbeteiligung von 18 Teams geht die Liga am Samstag ,16. Mai, in Cresbach/Waldachtal an den Start. Die Organisatoren blicken voller Vorfreude auf eine erneut wachsende Liga und auf viele bewegende, faire und sportlich spannende Begegnungen.

Mit vier ganz neuen Teams Neu in dieser Runde dabei sein werden ein Team der Nikolauspflege Stuttgart, die OH Heilbronn und der FC Grosselfingen auch mit je einer Mannschaft und der SV Deckenpfronn mit zwei Teams. Zudem haben sich innerhalb der Ligen Spielgemeinschaften gebildet, um eine Anpassung an Leistungsstärken innerhalb der Gruppen herstellen zu können.

Neu: Noch eine 3. Spielklasse Eine bedeutende Neuerung in der kommenden Saison ist die Einführung einer dritten Spielklasse. In dieser Klasse treten ausschließlich Akteurinnen und Akteure mit besonders hohem Unterstützungsbedarf an. Sieben Mannschaften gehen hier an den Start und spielen in je einer Vierer und Dreiergruppe ebenfalls einen Meisterwimpel aus.