Mit doppeltem Pauer: LSK steht im Niedersachsen-Pokalfinale

Die Salzstädter hatten aber durchaus die eine oder andere schwierige Phase zu überstehen. Denn die Germanen waren von Beginn an druckvoll und drängten auf das Führungstor. Die Hausherren überstanden aber diese Anfangsminuten und schwammen sich mehr und mehr frei. Schließlich bedienten sich die Lüneburger einer Standardsituation, um auf die Siegerstraße abzugeben: Tomek Pauer nickte eine Freistoß-Hereingabe ins Netz (39.).

Die Egestorfer blieben allerdings ruhig und fuhren nach dem Seitenwechsel mit ihrem Vortrag fort. Schließlich war es Torjäger Jonas Lübke, der den Ausgleich markierte (58.). Die Mannschaft von Cheftrainer Tarek Gibbah musste sich nun dagegen stemmen, dass die Gäste die Begegnung auf ihre Seite kippen. Tatsächlich gelang es ihnen, in der Schlussphase selbst zur Entscheidung auszuholen.

Nach einem Foulspiel an Tjark Dörr, dem Mann der vergangenen Wochen, entschieden die Unparteiischen auf einen Elfmeter. Marian Kunze scheiterte zwar am gegnerischen Torhüter, doch Pauer reagierte am schnellsten und drückte die Kugel zur 2:1-Führung über die Linie (79.). Daraufhin brachten die Lüneburger den Vorsprung ins Ziel und freuen sich nun auf die Möglichkeit, am 23. Mai in Barsinghausen nicht nur um den Niedersachsenpokal, sondern auch um ein Ticket für den DFB-Pokal zu spielen. Der Gegner wird am Ostermontag zwischen dem SV Wilhelmshaven und den TuS Bersenbrück ermittelt.