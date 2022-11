Mit Dominanz zum Erfolg Kreisliga B Trier/Saar: Wie es der SG Weintal Oberemmel gelang, sich in der Partie gegen den SV Ayl klar mit 4:1 durchzusetzen.

Wenn Ayl versuchte, zu Chancen zu kommen, lief es nahezu immer über den schnellen und technisch starken Marco Jäger. So auch in der 31. Minute: Jäger ging mit einer Finte an seinem Gegenspieler vorbei, allerdings bekam Janik Bock sechs Meter vor dem Tor die Hereingabe nicht unter Kontrolle. „Wir spielen keinen Fußball mehr“, hörte man SG-Trainer Michael Jakobs über den Platz rufen. Seine Spieler erhörten ihn in der 40. Minute. Nachdem Ayl zunächst zwei Gelegenheiten erfolgreich geblockt hatte, war es Rene Harald Fischer, der für die Vereinigten aus Oberemmel, Wiltingen und Krettnach mit einer Direktabnahme aus acht Metern zum 2:0 traf. Doch noch vor der Pause markierte Ayl den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß von Baack aus dem Halbfeld war Marc Rommelfangen aus fünf Metern per Kopf zur Stelle.

