Mit dominanten Auswärtssieg aus der Krise

In der 32. Minute war es wiederum Neo Albers selbst, der mit einer Einzelaktion die ganze Hintermannschaft der Heimmannschaft zum Tanz einlud und damit die verdiente 3:0 Pausenführung markierte.

Die Last aus den letzten Spielen konnte schnell abgeschüttelt werden und bereits in der 11. Minute fiel das 1:0 durch Cahlen Bielenberg. Der TSV ließ nicht nach und drückte weiter auf das nächste Tor.

Die Pohlmann-Elf reiste mit 2 Niederlagen in Folge zum wegweisenden Auswärtsspiel nach Puls.

Wiederum 5 Minuten später konnte ebenfalls Christoph Peters den Sack zu machen, nachdem er den zweiten Ball nach einer Flanke diesmal 7 Meter vor dem Tor vor die Füße bekam und wieder einnetzte.

Nach dem 5:1 aus Sicht der Gäste trudelte das Spiel aus und bot keine Highlights mehr.

Mit diesem Sieg konnte der Negativtrend beendet werde und man sprang zum Ende der Hinrunde wieder zurück an die Tabellenspitze. Darüber hinaus bleibt auch die starke Leistung der Pohlmann-Elf an diesem Nachmittag in Erinnerung. Diesen Rückenwind gilt es nun mit zu nehmen.

Vor der Winterpause bekommt es der TSV noch mit den drei Dithmarscher Mannschaften aus Marne, Heide und Büsum zu tun.

Nur der TSV!