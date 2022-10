Daumen hoch! Unter der Anleitung des Dingolfinger Michael Wimmer holte der VfB Stuttgart den ersten Sieg dieser Bundesliga-Saison. – Foto: Avanti/Imago Images

Mit Dingolfinger an der Linie: Schwaben-Erfolg mit Niederbayern-Power Nach der Matarazzo-Entlassung stand dessen "Co" Michael Wimmer, ein Dingolfinger, beim VfB Stuttgart als Chef an der Linie - und gewann gegen Bochum

Die Steine, die in Stuttgart nach dem Bundesliga-Samstag von den Herzen gefallen sind, dürfte man locker bis nach Niederbayern gehört haben. Das liegt daran, dass der VfB - immerhin fünfmaliger Deutscher Meister - am 10. Spieltag endlich, endlich den ersten Saisonsieg feiern konnte und einen psychologisch so wichtigen Nichtabstiegsplatz ergatterte. Das liegt aus niederbayerischer Sicht aber vor allem daran, dass mit Michael Wimmer nach einer Entlassung seines bisherigen Chefs beim 4:1-Erfolg über Bochum ein Dingolfinger an der Linie stand.

Es dürfte, soweit darf man sich aus dem Fenster lehen, der vorläufige Höhepunkt der Trainerkarriere des 42-Jährigen sein. Als Kicker hat er sich vor allem im Trikot des FC Dingolfing in seiner Heimat einen Namen gemacht - in Landesliga- und Bezirksoberliga-Zeiten der BMW-Städter. Als Trainer mischt der symphatische Blondschopf schon seit Längerem im Konzert der Großen mit - bisher aber eher im Hintergrund. Zunächst im Juniorenbereich des 1. FC Nürnberg aktiv, war er 2018/19 kurzeitig Assistenz von Martin Schmidt beim FC Augsburg, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte. Bei dem Schwaben avancierte er zur rechten Hand von Pellegrino Matarazzo und - nach dessen Entlassung aus sportlichen Gründen - zu seinem Nachfolger. Zumindest als Interimslösung. Und der neue Besen Michael Wimmer scheint besser zu kehren als der seinen Vorgängers. Denn immerhin holte der VfB Stuttgart mit dem Dingolfinger an der Linie den ersten Dreier dieser Spielzeit.