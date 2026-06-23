"Mit dieser Mannschaft müssen wir in die Landesliga" FuPa stellt Aufsteiger vor: Der SV Allmersbach schafft den Sprung über die Relegation in die Landesliga Württemberg, Staffel 1. von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Für den SV Allmersbach endete die Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1, nicht als Nachtrag einer starken Saison, sondern als deren würdiger Höhepunkt. Nach Platz zwei hinter dem TSV Gaildorf, nach dem erneuten Pokalsieg und nach zwei nervenzehrenden Entscheidungsspielen steht der Verein wieder dort, wo Trainer Hannes Stanke seine Mannschaft von Beginn an sehen wollte: in der Landesliga. Der 2:1-Finalsieg gegen den FSV Schwaigern krönte ein Jahr, das in Allmersbach lange geplant und schließlich hart und verdient erzwungen wurde.

Schon die erste Runde gegen den TV Aldingen verlangte dem SV Allmersbach vor 418 Zuschauern alles ab. Levin Bareis brachte den Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall in der 17. Minute in Führung, doch Brahim Santino Renz glich in der 86. Minute aus und traf in der Verlängerung in der 98. Minute erneut. Als Marius Weller in der 109. Minute das 2:2 erzielte, war dieses Spiel endgültig ein Relegationsabend von rauer Unberechenbarkeit. Im Elfmeterschießen trafen Marius Weller, Yusuf Dik, Mario Greiner und Julius Böse für Allmersbach. Besonders Torwart Colin Penzenstadler wurde zur Figur des Abends: Er parierte gegen Brahim Santino Renz, zudem scheiterte Jakob Vilsmeier vom Punkt. So stand ein 6:5 nach Elfmetern. Nach dem Abpfiff brach die Anspannung auf. Der Gegner im Finale hatte sich auf ähnlich dramatische Weise durchgesetzt. Der FSV Schwaigern lag gegen die SpVgg Satteldorf nach Toren von Baris Yerlikaya in der 25. Minute und in der 73. Minute bereits 0:2 zurück, ehe Lukas Schmid in der 75. Minute und Mika Weinhold in der 82. Minute ausglichen. Nach der Roten Karte gegen Christian Rau in der 103. Minute und einem weiteren Elfmeterschießen setzte sich Schwaigern mit 6:5 durch. Für Allmersbach bedeutete das: kein Gegner im Vorbeigehen, sondern eine Mannschaft, die selbst schon Widerstand und Nerven bewiesen hatte. Die Kulisse von 1000 Zuschauern im Endspiel passte deshalb zu einem Duell, das mehr war als bloße Verlängerung einer Saison. Allmersbach wusste, wie eng dieser Weg blieb.