"Mit dieser Mannschaft müssen wir in die Landesliga"

Für den SV Allmersbach endete die Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1, nicht als Nachtrag einer starken Saison, sondern als deren würdiger Höhepunkt. Nach Platz zwei hinter dem TSV Gaildorf, nach dem erneuten Pokalsieg und nach zwei nervenzehrenden Entscheidungsspielen steht der Verein wieder dort, wo Trainer Hannes Stanke seine Mannschaft von Beginn an sehen wollte: in der Landesliga. Der 2:1-Finalsieg gegen den FSV Schwaigern krönte ein Jahr, das in Allmersbach lange geplant und schließlich hart und verdient erzwungen wurde.
Schon die erste Runde gegen den TV Aldingen verlangte dem SV Allmersbach vor 418 Zuschauern alles ab. Levin Bareis brachte den Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall in der 17. Minute in Führung, doch Brahim Santino Renz glich in der 86. Minute aus und traf in der Verlängerung in der 98. Minute erneut. Als Marius Weller in der 109. Minute das 2:2 erzielte, war dieses Spiel endgültig ein Relegationsabend von rauer Unberechenbarkeit. Im Elfmeterschießen trafen Marius Weller, Yusuf Dik, Mario Greiner und Julius Böse für Allmersbach. Besonders Torwart Colin Penzenstadler wurde zur Figur des Abends: Er parierte gegen Brahim Santino Renz, zudem scheiterte Jakob Vilsmeier vom Punkt. So stand ein 6:5 nach Elfmetern. Nach dem Abpfiff brach die Anspannung auf.
Der Gegner im Finale hatte sich auf ähnlich dramatische Weise durchgesetzt. Der FSV Schwaigern lag gegen die SpVgg Satteldorf nach Toren von Baris Yerlikaya in der 25. Minute und in der 73. Minute bereits 0:2 zurück, ehe Lukas Schmid in der 75. Minute und Mika Weinhold in der 82. Minute ausglichen. Nach der Roten Karte gegen Christian Rau in der 103. Minute und einem weiteren Elfmeterschießen setzte sich Schwaigern mit 6:5 durch. Für Allmersbach bedeutete das: kein Gegner im Vorbeigehen, sondern eine Mannschaft, die selbst schon Widerstand und Nerven bewiesen hatte. Die Kulisse von 1000 Zuschauern im Endspiel passte deshalb zu einem Duell, das mehr war als bloße Verlängerung einer Saison. Allmersbach wusste, wie eng dieser Weg blieb.
In diesem Endspiel setzte Allmersbach unter Schiedsrichter Jan Streckenbach aus Regensburg den entscheidenden Akzent vor der Pause. Mario Greiner traf in der 45. Minute zum 0:1, nachdem der SVA nach Einschätzung von Hannes Stanke in der ersten Hälfte die besseren Chancen gehabt hatte und sogar zweimal am Aluminium scheiterte. Schwaigern antwortete rasch: Christian Wacker glich in der 49. Minute aus, auch der FSV traf in der zweiten Hälfte zweimal Aluminium. Doch Allmersbach blieb in einer Partie bei großer Hitze, die Stanke später als „grenzwertig“ beschrieb, klar genug. Julius Böse erzielte in der 78. Minute das 1:2. Marius Weller sah in der 100. Minute Gelb-Rot, doch der SVA brachte den Vorsprung ins Ziel. Es war der letzte harte Dienst.
Für Stanke, seit 2019 Trainer in Allmersbach, ist es nach 2020 bereits der zweite Aufstieg mit dem Verein. Und doch trägt dieser Erfolg eine eigene Färbung. „Mit dieser Mannschaft müssen wir in die Landesliga“, hatte der Trainer als Anspruch formuliert. Nach drei Jahren in der Bezirksliga war die Rückkehr kein Zufall, sondern erklärtes Ziel. Stanke hob danach das Trainerteam um Florian Mrasek, Sven Brecht und Luca Jungbluth sowie das Team ums Team mit Ärzten und Invivio Physio hervor. Nach 1991, 2018 und 2020 ist es der vierte Landesliga-Aufstieg des Vereins; die kommende Saison wird die siebte Spielzeit der Vereinsgeschichte in dieser Klasse. Einen Tag später flog die Mannschaft nach Mallorca. Das Ziel danach: Klassenerhalt, möglichst verletzungsfrei. Und gefeiert wurde sofort.