Mit dieser kuriosen Ausrede überraschte ein TuS-Kicker Stefan Hilpüsch

Mit 34 Jahren verabschiedet sich Stefan Hilpüsch in den fußballerischen Ruhestand. Nach Jugendzeiten beim FV Lörrach und SV Weil wurde der TuS Efringen-Kirchen sein Herzensverein. Auch wenn er nun in Binzen lebt, „bin ich Efringer“, sagt der studierte Gesundheitstrainer mit der Top-Bilanz in der Kreisliga A (23 Spiele, 31 Tore, 15 Vorlagen). Weil’s personell eng ist, läuft er in Wallbach (Sonntag, 15 Uhr) wohl nochmal auf. Zuvor verrät Hilpüsch im BZ-Fragebogen Witziges und Interessantes.

Mein wichtigster Teamkollege beim TuS: Simon Diodene. Es entstand eine wahnsinnig innige, freundschaftliche Bindung, die darin mündete, dass wir eine WG hatten. Er war immer der wichtigste Freund und Mensch im Bezug auf Fußball.

Mein wichtigster Jugendtrainer: Markus „Bolle“ Schönmüller beim ESV Weil. Ich hab’ zwei Jahre Handball gespielt und er gab mir wahnsinnig viel mit auf den Weg, was ich bis heute verinnerlicht habe. Etwa was Ehrgeiz betrifft.

Auf meiner Playlist fehlt auf keinen Fall ... Tiësto, niederländischer DJ. Ich höre gerne elektronische Musik.

Eine Sportart, in der ich talentfrei bin: Turnen. Ich hab’ nicht so ein gutes Körpergefühl. Bei uns in der Schule ist auch immer was passiert, ob am Reck, Barren oder Sprung: Schienbeinbruch, auf den Kopf gefallen, Schulter verrenkt. Das war dann auch eine Respektgeschichte.

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Mit welcher kuriosen Ausrede überraschte ein Teamkollege Stefan Hilpüsch? (BZ-Plus)