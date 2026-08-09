Mit diesen Tugenden will der Rheydter SV in der Bezirksliga bestehen

Die Gründe sind bei jedem Team vielfältig. Lürrip und Odenkirchen eint jedoch, dass ihnen ihre herausragenden Aufstiegssaisons nicht gutbekamen. Lürrips Vorsitzender Andreas Zimmermann sagte damals rückblickend auf die Aufstiegssaison: „Der Schlendrian hat sich bereits in der vergangenen Rückrunde in der Kreisliga A eingeschlichen. Im Gefühl des sicheren Aufstiegs hat ein Teil der Mannschaft einen Gang zurückgeschaltet.“ Dieser Schlendrian ließ sich nicht mehr abstellen. Es fehlte an Fitness, hinzu kam Unruhe – und letztlich brach das Team auseinander.

Welche Herausforderungen Gerguri in der Bezirksliga sieht

Das alles muss für den Rheydter SV nichts heißen. Für Arian Gerguri können diese Beispiele allerdings als Warnung dienen. Immerhin stieg der RSV ebenfalls recht souverän und vorzeitig in die Bezirksliga auf. „Es wird alles schneller und körperlich härter zugehen als in der Kreisliga. Da muss man auf der Höhe sein. Ich sehe jedes Spiel als Endspiel – man muss immer kämpfen und präsent sein“, sagt Gerguri.

Er und sein Trainerteam haben daher vor allem die Fitness in den Mittelpunkt gestellt. „Die Physis macht es am Ende aus: weniger Zeit, weniger Raum – man muss im Kopf schneller sein. Den Platz und die Räume, die wir im vergangenen Jahr hatten, werden wir in dieser Saison nicht bekommen“, sagt Gerguri, fügt aber hinzu: „Darauf freue ich mich sogar, weil man sich da beweisen muss.“

Bei Odenkirchen kam in der Aufstiegssaison hinzu, dass das Mannschaftsgefüge auseinanderbrach. Viele Einzelinteressen störten die Zusammenarbeit, lenkten immer wieder ab, brachten Unruhe in die Mannschaft und kosteten die Verantwortlichen Zeit und Substanz. So beschrieb der damalige Sportliche Leiter Damian Schriefers die Gemengelage. Erst mit der Rückkehr der Aufstiegstrainer Simon Sommer und Wolfgang Brück kehrte die nötige Ruhe in den Klub zurück.

Erfahrung soll den Unterschied machen

Beim Rheydter SV haben Gerguri und der Sportliche Leiter Markus Horsch bei den Neuzugängen insbesondere auf Erfahrung geachtet. Leonard Bajraktari spielte bereits für Union Nettetal und zuletzt für den FC Monheim in der Oberliga. Branimir Galic überzeugte zuletzt als Torjäger in der Landesliga, und auch Denis Vamara Diabete spielte als Defensivkraft zwei Jahre in der Landesliga für Amern. „Diese Spieler bringen einen ganz anderen Spirit ins Training und heben das Niveau“, sagt Gerguri.

Vor Problemen im Mannschaftsgefüge ist kein Team gefeit. Allerdings führen Gerguri und sein Trainerteam die Mannschaft bereits seit zwei Jahren und haben ihren Stil im Umgang mit den Spielern etabliert. Den Trainingsauftakt legte Gerguri in diesem Jahr bewusst auf einen Sonntag – mit anschließendem Teamgrillen. „Das hat sich sehr lange hingezogen und war extrem gut für das Kennenlernen. Die Neuen haben sich sehr schnell integriert.“

Drei erste Gradmesser für den Aufsteiger

Die spielerische Ausrichtung des Teams will Gerguri in der Bezirksliga moderat anpassen. Ein ganz so konsequentes Offensivspiel mit hohem Anlaufen wie in der Kreisliga A könnte auf höherem Niveau zu fehleranfällig sein. Er sagt aber auch: „Wir wollen uns nicht einfach hinten hineinstellen, sondern aktiv mitspielen – mit dem, was wir gelernt haben und umsetzen können. Unser Ziel ist es, physisch präsent zu sein, gemeinschaftlich gegen den Ball zu arbeiten und dann mit unseren individuellen Qualitäten das Spiel zu gestalten.“