Mit diesen Kapitänen geht Ratingen 04/19 in die Saison

Emre Demircan ist Kapitän bei 04/19. – Foto: Markus Becker

Beim 5:0-Sieg in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten VfL Rhede hatte Emre Demircan die Kapitänsbinde von Ratingen 04/19 bei seiner Auswechslung in der 58. Minute an Gianluca Silberbach übergeben. Dass damit dir Frage nach dem Kapitän für die nun startende neue Saison in der Fußball-Oberliga beantwortet ist, hatte Cheftrainer Damian Apfeld im Nachgang allerdings verneint – bis zum ersten Liga-Spiel am Sonntag (15 Uhr) bei der SpVg. Schonnebeck wollte er das Amt aber geklärt wissen. Das ist nun erfolgt, Demircan rückt von der zweiten an die erste Stelle innerhalb des Teams und beerbt somit Silberbach, neuer Stellvertreter ist Almedin Gusic. Apfeld ordnet die personellen Entscheidungen, die neue Oberliga-Saison und den Auftaktgegner ein.

Der Spielmacher kam zur Spielzeit 2019/20 zu 04/19 und ist seitdem ein Fixpunkt im Mittelfeld. Die vergangene Saison war seine stärkste, was die reinen Zahlen angeht: In 32 Spielen schoss er 17 Tore und bereitete acht weitere vor – zuvor hatte der inzwischen 29-Jährige noch nie zweistellig in seiner Senioren-Laufbahn getroffen.

Apfeld sagt über Demircan: „Er ist schon ein paar Jährchen in Ratingen, er ist quasi inzwischen Ratinger. Er war immer unangefochtener Stammspieler, jeder Trainer hat ein Stückweit auf ihn gesetzt, egal, in welcher Mannschaftskonstellation.“ Auch von der Position als Spielgestalter sei Demircan „ein Dreh- und Angelpunkt und auch nicht so verletzungsanfällig“, nennt Apfeld weitere Gründe für den Stammkraft-Faktor des Mittelfeldmannes.

Was dem Chefcoach aber besonders gefällt: „Er ist derjenige, der zu jedem in der Mannschaft einen Draht hat – zu den jungen Spielern, die gerade aus der U19 gekommen sind, ebenso wie zu Routiniers wie Sven Kreyer. Emre macht viel für die Mannschaft, hält die Stimmung hoch und gibt gute Laune mit. Er kann aber auch mal laut werden, wenn es nicht so läuft. Sein Wort hat Gewicht, und er hat ein gutes Standing im gesamten Team.“

Almedin Gusic

Der Innenverteidiger war kurz nach Beginn der vergangenen Saison von ETB Schwarz-Weiß Essen nach Ratingen gewechselt und bestritt dort dann alle Pflichtspiele, meistens auch über die gesamte Dauer. Der 23-Jährige ist bei 04/19 nun erstmals stellvertretender Kapitän, Apfeld erklärt: „Das ist eine Beförderung für ihn, und so soll es auch ankommen. Wie Emre hat er einen langfristigen Vertrag bis 2028 und ist ein absoluter Stammspieler. Er hat sich zum Leistungsträger entwickelt und noch mehr Verantwortung übernommen. Er geht immer vorneweg.“

Der Mann für die weiten Einwürfe bei 04/19 gehe „im Training immer voran mit seiner Mentalität und seinem Willen“, ergänzt Apfeld und fügt an: „Wir wollten auch einem jüngeren Spieler, der trotzdem schon mehr als 100 Oberliga-Spiele hat, noch mehr Verantwortung übergeben.“

Eine Führungsriege

Durch die neue Konstellation ist Silberbach nicht mehr wie in der Vorsaison Kapitän von 04/19 – was definitiv nicht als Entscheidung gegen den 29-Jährigen gewertet werden darf. Vielmehr sagt Apfeld: „Leute wie Silberbach oder Kreyer brauchen nicht die Binde, um ihren Input zu geben. Im Endeffekt haben wir mit Emre, Alme, Gianni und Sven jetzt eine Führungsriege, die in Entscheidungsprozessen alle mit dabei sind.“

Stürmer Kreyer ist nach seiner Top-Saison mit 15 Treffern und 15 Vorlagen in 34 Oberliga-Spielen ohnehin in dieser Form unverzichtbar für die Ratinger, und auch Silberbach hat einen hohen Stellenwert, selbst wenn er nicht immer von Anfang an spielen sollte. In der vergangenen Spielzeit war er ausschließlich Innenverteidiger, nun sei er bei Apfeld „als tiefer Sechser und Innenverteidiger eingeplant. Aufgrund unserer kleinen Kadergröße ist es ohnehin einkalkuliert, dass Spieler zwei, drei Positionen spielen müssen.“

Mit Armen Shavershyan hatte 04/19 vor dieser Saison ein „Mentalitätsmonster“ von ETB für die Position des „tiefen Sechsers“ geholt, Apfeld findet: „Beide werden die Position übernehmen. Vielleicht wird es auch Spiele geben, wo wir zwei Abräumer vor der Abwehr brauchen – das hat uns letzte Saison ein Stückweit gefehlt. Gianni bringt mit seiner Kopfballstärke und seinem Drang nach vorne Dinge mit, die wir brauchen können. Gerade am Drang nach vorne hat er große Freude, was wir dadurch ein bisschen fördern können, indem wir ihn eine Position nach vorne ziehen.“

Die Oberliga 2026/27

Nach dem Abstieg von gleich drei Regionalligisten – Fortuna Düsseldorf U23, SSVg Velbert und Wuppertaler SV – gilt die nun beginnende Oberliga als eine der stärksten jemals. Apfeld findet: „Velbert schätze ich so ein, dass es um Platz eins mitspielen kann. Die SSVg hat ein paar junge Leute geholt und in der Breite einen sehr erfahrenen, hochqualitativen Kader – das ist eine gute Mischung, deswegen habe ich sie absolut auf der Rechnung.“ Ebenso den „KFC Uerdingen mit seinen Möglichkeiten. Er hat letztes Jahr schon eine Rolle im Meisterschaftsrennen gespielt und wird das, so wie er es auch formuliert hat, dieses Jahr umso mehr tun wollen“, sagt Apfeld.

Der 04/19-Cheftrainer glaubt zudem: „Dahinter wird es bunt zugehen, da werden Wuppertal und Schonnebeck, Fortunas U23 und hoffentlich auch wir eine Rolle spielen. St. Tönis hat ein paar Leistungsträger verloren und seinen Kader verjüngt – da muss man sehen.“ Außerdem sieht Apfeld mit Solingen-Wald 03 und Scherpenberg „andere Aufsteiger von den finanziellen Möglichkeiten“ als sonst, mahnt, den SV Blau-Weiß Dingden nicht zu unterschätzen, und glaubt, dass man Baumberg, Monheim, ETB und auch Wald 03 auf der Rolle haben müsse, wenn „sie ihr Potenzial abrufen“.

Der Auftakt

In Schonnebeck hatte 04/19 in der Vorsaison, die schließlich mit der ersten Vizemeisterschaft der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte endete, Anfang September 2025 am vierten Spieltag die erste Niederlage kassiert – ein 3:4, das erst in der Nachspielzeit zustande kam. In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison haben die „Schwalben“ in jedem Testspiel getroffen und sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals ein Spektakel beim WSV geliefert: Nach 3:0-Führung verlor Schonnebeck nach Elfmeterschießen mit 6:7.

Apfeld sagt: „Wir freuen uns generell auf den Auftakt, das merkt man nach sechs Wochen Vorbereitung immer. Wir freuen uns aber auch insbesondere auf den Gegner. Am ersten Spieltag kann es immer Spektakel geben, beide Teams sind offensiv ausgerichtet und kennen sich trotz der jeweiligen Zugänge gut. Der erste Spieltag ist immer speziell, ob positiv oder negativ, aber ich lege mich fest: Ich glaube nicht, dass es ein langweiliges Spiel wird.“

Das Personal

Bis auf den nach einem Bänderriss verletzten dritten Torhüter Paul Möller hat Apfeld am Sonntag in Schonnebeck alle Mann an Bord.